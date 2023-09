Mick Jagger e l'eredità da 500 milioni: "Neanche un dollaro ai miei figli"

Mick Jagger: "I 500 mln dai ricavi del catalogo post 1971 dei Rolling Stones andranno in beneficenza"

Mick Jagger nella vesti di filantropo. La star dei Rolling Stones ha recentemente dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal che darà in beneficenza un tesoro da oltre 500 milioni di dollari. Cifra, questa, che dovrebbe spettare ai suoi otto figli, ma non secondo il cantante: “Non ne hanno bisogno per vivere, meglio far del bene al mondo”.

Questi 500 milioni di dollari rappresenterebbero la parte derivante dalla vendita dei diritti musicali del catalogo dei Rolling Stones. Ma, come ha lui stesso sottolineato, Mick Jagger non ha al momento nessuna intenzione di vendere la sua parte di diritti sul catalogo post 1971 della band, che include molti dei loro singoli più importanti, come "Satisfaction", "Paint it Black" e "Jumpin Jack Flash", ma ha voluto dichiarare che “i soldi legati alla sua musica non avranno alcun impatto sulla sua famiglia”.

Che, per la verità, nel caso in cui ricevesse in eredità la fortuna di quel "tesoro", dovrebbe spartir tra un numero di eredi piuttosto numeroso: di figli Mick Jagger ne ha infatti ben otto, il più piccolo è Deveraux, che ha appena 6 anni (compirà i 7 a dicembre), mentre la più grande è Karis, che ne compirà 53 a novembre ed è la figlia, che il musicista ha avuto con l'attrice Marsha Hunt.

Come scrive il Messaggero, la secondogenita Jade, 51 anni, l'h avuta con l'ex moglie Bianca Jagger; in seguito il frontman ha avuto quattro figli dall'attrice Jerry Hall, le figlie Elizabeth, 39 anni, e Georgia May, 31, così come i figli James, 38, e Gabriel, 25. Nel 1999, Lucas, 24 anni, è nato durante una relazione con la modella Luciana Gimenez. Nel 2016 ha avuto il suo figlio più piccolo, Deveraux, dalla coreografa ed ex ballerina Melanie Hamrick.