Mediolanum, torna il sereno: verso lo scongelamento delle quote Fininvest

Fininvest, le mosse dei Berlusconi. Ecco cosa è cambiato dopo la morte di Silvio

La morte di Silvio Berlusconi ha portato grossi cambiamenti in Fininvest, la nuova gestione dei figli Marina e Piersilvio favorisce lo sblocco di alcune partite incagliate. Intanto è tornato il sereno tra Prosieben e Mediaset, il biscione si è riappropriato dell'intera quota della banca trovando un accordo che sembrava complicato con i tedeschi. E ora si può aprire anche - si legge su Libero - la partita Mediolanum. I nuovi equilibri dovrebbero provocare l'apertura del processo di scongelamento delle quote di Fininvest nella banca della famiglia Doris. La vicenda risale addirittura al 2014, quando Bankitalia, in seguito alla perdita del Cavaliere, per la sua unica condanna definitiva, decise che Fininvest doveva cedere la quota eccedente il 9,9% di Mediolanum.

Adesso, con la nuova era di Marina-Piersilvio, anche quel patto parasociale potrebbe essere riscritto. L'idea è di riprendere il pieno controllo dell'intera partecipazione del 30% - prosegue Libero - una svolta che potrebbe far tornare d'attualità lo storico accordo tra i Berlusconi e la famiglia Doris che blindava il capitale della banca, uno degli asset più redditizi nel portafoglio della holding di via Paleocapa. Alcune delle ultime vicende di queste settimane in Fininvest dimostrano che la figura del Cavaliere aveva ormai raggiunto un tale peso "politico" da non poter non influenzare l'attività della holding e delle sue controllate, in Italia e all'estero. La fase due è iniziata.