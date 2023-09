Paolo Berlusconi: "Fascina torni in Parlamento, è un suo dovere. Adesso basta"

Paolo Berlusconi "caccia" Fascina da Arcore: "Deve trovare la forza"

Silvio Berlusconi è morto ormai da oltre tre mesi, ma c'è chi da questo lutto proprio non riesce a riprendersi. Si tratta della sua ultima compagna Marta Fascina che da dopo la morte del suo amato non ha più messo piede fuori da Arcore. Adesso a intervenire sulla questione è il fratello del Cavaliere, Paolo Berlusconi. L'imprenditore - si legge su Il Corriere della Sera - è intervenuto a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani e ha voluto anche lanciare un chiaro messaggio a Fascina: "Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta, che è inconsolabile ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo".

Intanto il leader di Forza Italia Tajani e ministro degli Esteri annuncia che presto ci sarà un'iniziativa in onore di Silvio. "Confermo che ho deciso di dedicare al presidente Berlusconi una sala della Farnesina". Tajani - prosegue Il Corriere - ha dato la notizia presentando la festa del partito "Una grande storia, un futuro di libertà", la tre giorni in calendario per la fine di settembre a Paestum. "Anche perché — ha aggiunto Tajani — è stato un eccellente ministro degli Esteri ed è giusto che una sala del ministero porti il suo nome".