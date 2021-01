Microsoft, utili boom con cloud-gaming. Occhi del mercato su Apple, Tesla, Fb

Mentre il mercato attende i risultati di Apple, Facebook e Tesla, la pandemia non ha frenato la corsa dei giganti tecnologici, fra cui Microsoft. Il secondo trimestre del gruppo fondato da Bill Gates e guidato da Satya Nadella si è chiuso con un'impennata delle vendite, alimentata dalla domanda sostenuta di prodotti per il gaming e dall'adozione dei suoi servizi di cloud computing da parte delle aziende, sempre piu' mosse dalla pandemia di coronavirus ad abbracciare nuovi strumenti digitali.

LE ATTESE DEL MERCATO SU APPLE/ Gli analisti finanziari sembrano tutti concordi su un punto: oggi Cupertino presenterà la sua prima trimestrale in cui supererà i 100 miliardi di dollari di ricavi. A spingere i conti della società guidata da Tim Cook saranno soprattutto le vendite dell’iPhone 12, il primo smartphone della Mela basato su tecnologia 5G. Ma durante la pandemia la società ha registrato anche una crescita delle vendite di computer Mac e iPads, soprattutto per via del lavoro da remoto e dalla didattica a distanza che hanno indotto molti a rinnovare i propri device. Secondo le società di analisi Apple presenterà una trimestrale con ricavi di circa 103 miliardi di dollari, rispetto ai 91 miliardi dello scorso anno. Nell’ultimo anno le azioni di Apple sono cresciute dell’85%, da 77 a 185 dollari per azione.

L'era del lavoro da remoto e' stata una manna per il colosso tecnologico. Oltre ai suoi prodotti per il gaming e per il cloud computing, l'azienda ha visto un consolidamento delle vendite dei suoi laptop Surface, con i consumatori sempre piu' interessati ad acquistare dispositivi per lavorare o studiare a distanza. L'utilizzo del software di collaborazione aziendale Microsoft Teams, che e' diventata una priorita' per l'agenda dell'amministratore delegato Satya Nadella, ha visto un boom durante la pandemia. A tal proposito, il Ceo ha dichiarato che "cio' a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno e' l'alba di una seconda ondata di trasformazione digitale che sta investendo ogni azienda e ogni settore".

Il gigante dei software ha dichiarato che il suo utile netto e' aumentato oltre il 30% nel secondo trimestre, toccando quota 15,5 miliardi di dollari, con un balzo del fatturato del 17% a 43,1 miliardi di dollari. Entrambi i risultati hanno superato le previsioni degli analisti, che avevano stimato un utile netto di 12,6 miliardi di dollari e vendite per 40,2 miliardi di dollari. Le societa' tecnologiche sono state tra gli attori vincenti della pandemia di coronavirus e hanno attirato le attenzioni degli investitori.

Oltre a Microsoft, Apple ha visto salire le sue azioni dell'80% lo scorso anno, in scia all'aumento delle vendite di computer Mac e iPad, mentre Amazon.com ha visto crescere il suo fatturato, anche grazie ai servizi di cloud computing concorrenti a quelli di Microsoft. In quanto al trimestre in corso, il Chief Executive di Microsoft Amy Hood ha dichiarato che l'azienda ha stimato un ulteriore margine di crescita, con il fatturato atteso tra 40,35 e 41,25 miliardi di dollari. In particolare, ha spiegato il Cfo, l'azienda si aspetta una crescita del segmento gaming pari al 40% e un aumento delle vendite dei Surface a doppia cifra. La scommessa di Nadella sul cloud computing e' stata un elemento chiave per la performance registrata da Microsoft.

Le vendite dei servizi cloud di Azure sono aumentate rapidamente con la pandemia, con un balzo del 50% per gran parte del trimestre concluso al 31 dicembre. Secondo quanto riportato da Brent Bracekin di Piper Sandler, Azure si e' trasformata in una grande fonte di introiti per l'azienda, molto di piu' rispetto alle licenze per i sistemi operativi Windows. L'azienda non rivela i dati relativi al fatturato generato da Azure, ma e' noto che si sia affermata come il secondo fornitore al mondo di servizi cloud dietro ad Amazon. Anche la quota di mercato del segmento dei videogiochi e' aumentata, in parte grazie alle acquisizioni di aziende. Tra queste ZeniMax Media, la casa madre del frachise di videogiochi Doom, acquisita lo scorso anno per 7,5 miliardi di dollari.

I ricavi legati a contenuti e servizi Xbox sono aumentati del 40% nell'ultimo trimestre, aiutati dal lancio di novembre di due nuove console di gioco, le Xbox Series X e S, concorrenti della PlayStation 5 di Sony. Nel complesso, il fatturato generato dal segmento dei videogiochi e' aumentato del 51%. Microsoft ha puntualizzato che i ricavi del segmento dei videogiochi e laptop sono aumentati a 15,1 miliardi di dollari, superando anche i 14,6 miliardi di dollari generati dal segmento cloud. continuata poi la crescita delle vendite dei laptop Surface, che sono salite del 3% a/a nel trimestre, nonostante non abbiano eguagliato il balzo del 37% del trimestre precedente.

"La pandemia ha davvero dimostrato il ruolo centrale del pc nel mantenere le persone connesse, produttive e sicure", ha affermato Kyle Vikstrom, direttore delle relazioni con gli investitori di Microsoft. I ricavi delle licenze per il software Windows sono aumentati dell'1%. Microsoft ha affermato poi che anche il suo business pubblicitario, uno dei pochi segmenti che e' rimasto colpito sin dall'inizio della pandemia, sta mostrando segnali di ripresa. In particolare, i ricavi pubblicitari sono aumentati del 2% dopo aver subito cali a due cifre nei due periodi precedenti.

Infine LinkedIn, la rete di social media focalizzata sul business di proprieta' di Microsoft, ha registrato un aumento delle vendite del 23%, superando la crescita del trimestre precedente. "Questo e' il segnale di un'economia in ripresa", ha affermato Rishi Jaluria, analista della societa' di ricerca sugli investimenti D.A. Davidson & Co. "Questo significa che le aziende stanno assumendo di nuovo".