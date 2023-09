Milano Fashion Week Women’s Collection presentazione Spring Summer 2024

Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE-Agenzia e del Comune di Milano, la Milano Fashion Week Women’s Collection, in programma dal 19 al 25 settembre 2023, prevede 176 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 2 doppie sfilate, 62 fisiche e 5 digitali, 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

Per la prima volta in calendario sfilate AVAVAV, CHIARA BONI LA PETITE ROBE, KAROLINE VITTO supported by Dolce&Gabbana, RAVE REVIEW, THE ATTICO e TOM FORD e tornerà nel calendario delle sfilate il brand AIGNER.

Questa edizione segnerà il debutto di Sabato De Sarno alla direzione creativa di Gucci, Peter Hawkings alla direzione creativa di Tom Ford, e Simone Bellotti alla direzione creativa di Bally.

“La creatività è l’anima pulsante di un ricco calendario di appuntamenti che conferma la vitalità del nostro sistema e il ruolo di Milano nello scenario internazionale. Sfilate, presentazioni ed eventi raccontano storie e valori del mondo contemporaneo, proiettano visioni del futuro, creano immagine e cultura, coniugano heritage e innovazione, riuniscono maestri e giovani autori, abbattono i confini, generano business. Il compito della Camera Nazionale della Moda Italiana si conferma, oggi più che mai, quello di sintetizzare le istanze che attraversano la moda e la società proseguendo un percorso attorno alla narrazione, alla sostenibilità, ai giovani brand, alla formazione e alla valorizzazione delle diversità. Il calendario della Milano Fashion Week riflette tutta la complessità e la ricchezza del nostro settore, rappresentati anche nel Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana e dalle storie dei CNMI Sustainable Fashion Awards che celebreremo a conclusione della Milano Fashion Week. Siamo felici che il pubblico internazionale possa godere a Milano, ancora una volta, della magia della moda.” Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. “La moda da sempre fa parte del DNA di Milano, tessendo un filo indissolubile tra la città e l’eleganza, un legame intramontabile che ne definisce l’identità e la reputazione nel mondo. Eventi di risonanza internazionale come la fashion week non solo raccontano la creatività, l’eccellenza del Made Italy, la filiera produttiva che c’è dietro al glamour delle passerelle, ma generano anche un significativo impatto economico per Milano, fungendo da motore trainante per moltissimi settori, dal commercio alla ristorazione, dalle strutture alberghiere a tutti i servizi urbani. Milano crea, vive e respira la moda e il nostro impegno come amministrazione è quello di supportare CNMI e le aziende del settore con il duplice obbiettivo di preservare e accrescere il prestigio della nostra fashion week e promuovere il ruolo di Milano come indiscussa capitale mondiale della moda.” Alessia Cappello, Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE: “È grazie alle icone della moda italiana, che sono state capaci di stupire e conquistare il mondo con prodotti e collezioni uniche, che il Made in Italy è divenuto, insieme alle altre eccellenze del nostro Paese, un simbolo globale di bello e ben fatto. Imprenditori illuminati che, con forza e resilienza, forti del loro saper fare, e con una spiccata sensibilità alla sostenibilità, hanno aperto la strada a chi oggi scommette sul successo della propria creatività.

Servizio realizzato da Nick Zonna