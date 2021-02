Minali prepara una Spac sul Danni. La seconda vita dell'ex Cattolica

Alberto Minali torna in pista. Pronti all'azione ci sarebbero già due sponsor del calibro di Intesa Sanpaolo e Ubs. L'ex amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni ed ex direttore generale di Assicurazioni Generali è al lavoro su un nuovo maxi progetto, sempre nel settore delle compagnie di assicurazione. L'intenzione, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, sarebbe quella di lanciare una spac, ovvero uno special Purpose Acquisition Company.

Letteralmente si tratta di "società di acquisizione per scopi speciali", ovvero un veicolo finanziario pensato per convogliare risorse verso altre realtà aziendali, dall'elevato potenziale, per accompagnarle fino alla quotazione sul mercato azionario. Nel caso di Minali si tratterebbe appunto di compagnie assicurative, operanti in particolare nel ramo danni.

Il manager, uscito da Cattolica nell'ottobre 2019 per contrasti con il presidente Paolo Bedoni (e la richiesta, ancora aperta, di 9,6 milioni di danni; Bedoni ora è in uscita dopo lìintervento dell'Ivass) è molto apprezzato nel mercato e nella comunita' finanziaria. Dalla scorsa estate è membro del Consiglio Vaticano per l'economia, chiamato da Papa Francesco.

Con la nuova iniziativa Minali punterebbe a spingere forte sull'innovazione tecnologica nel ramo assicurativo danni e tra l'altro non si tratterebbe della prima spac assicurativa quotata a Piazza Affari. A maggio del 2018 era stato un altro manager del settore, Andrea Battista (ex amministratore delegato di Aviva), a lanciare la spac Archimede raccogliendo 64 milioni investiti poi in Net Insurance.

Ora Minali è pronto a rilanciare lo strumento che tra l'altro è stato scelto di recente anche dall'ex amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, che insieme a Diego de Giorgi (ex Bofa Merrill Lynch), a Tikehau Capital e a Financie're Agache hanno annunciato l'avvio di Pegasus Europe, quotata ad Amsterdam, per investire in società finanziarie europee, ovvero piattaforme di asset management tradizionali e alternative, società innovative del settore fintech, ma anche compagnie di assicurazione e società di servizi assicurativi.