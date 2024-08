Mirafiori, Melfi e... Stellantis, ecco i reali piani per l'Italia (che non piacciono ai sindacati)

Stellantis, ecco i reali piani per l'Italia

Stellantis ha ribadito i piani per i suoi stabilimenti italiani, focalizzando l'attenzione su quattro modelli principali per la fine del decennio. In particolare, Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane di Stellantis, ha delineato le “mission” assegnate a ciascun stabilimento italiano.

A Mirafiori si attende lo sviluppo della nuova Fiat 500e con un investimento di 100 milioni di euro, oltre a una versione ibrida della stessa auto, prevista per la fine del 2025. Melfi vedrà l'arrivo della Jeep Compass ibrida, mentre la Fiat Panda continuerà a essere prodotta a Pomigliano fino al 2029. Inoltre, sono state assegnate all'Italia due delle quattro nuove piattaforme multi-energia, STL Medium e STL Large, sebbene non sia ancora chiaro in quali stabilimenti verranno utilizzate.

Come scrive Torino Cronaca, nonostante la presentazione di questi piani, i sindacati esprimono scetticismo, evidenziando la mancanza di novità sostanziali e criticando la continua dipendenza da modelli come la Fiat 500, sia elettrica che ibrida. Fernando Uliano della Fim Cisl ha messo in guardia sui rischi di licenziamenti di massa se non verranno rinnovati gli ammortizzatori sociali, con potenziali 12 mila posti di lavoro a rischio.

Il governo, da parte sua, sembra non avere ancora mostrato una piena consapevolezza della situazione, nonostante le affermazioni del ministro Urso su un confronto serrato con Stellantis per mantenere gli impegni di produzione. La situazione richiede una valutazione attenta dei nuovi incentivi, delle politiche europee e dell'impatto dei produttori cinesi, in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Infine, Manca ha citato nuovi sviluppi a Mirafiori, tra cui un nuovo impianto per trasmissioni elettrificate, un hub di economia circolare, un Centro Tecnologico per le Batterie e il lancio imminente del Green Campus. Questi elementi suggeriscono che, nonostante le critiche, Stellantis sta effettivamente avanzando verso un rinnovamento, con progetti in corso che includono anche il restauro della storica facciata su corso Traiano.