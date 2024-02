Mirafiori verso la chiusura? L'ira dei sindacati: "Tavares faccia qualcosa"

Stellantis, le preoccupazione delle imprese e dei sindacati

Dopo il tavolo Stellantis convocato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l'intenzione di aprire Mirafiori alla produzione cinese di auto low cost, tira aria di polemica nelle associazioni delle piccole e medie impres Api e Cna, che hanno partecipato al tavolo, oltre ai segretari torinesi di Fiom, Fim e Uilm. "Se Mirafiori non riparte la nostra filiera rischia di morire", sottolinea il segretario della Uilm di Torino, Luigi Paone.

Il segretario della Fiom, Edi Lazzi se la prende con Tavares: "Sta mettendo in scena un teatrino spregevole, serve un tavolo nazionale con i sindacati e Tavares in cui dica espressamente quali intenzioni ha per la produzione in Italia e a Torino. La situazione è disastrosa per tutta la filiera: dal 2008 a fine del 2023 sono sparite 500 imprese metalmeccaniche in Piemonte e 35mila persone hanno perso il lavoro". E per Mirafiori, il segretario Fiom chiede: "L’arrivo di una nuova produzione di city car e un ripensamento delle infrastrutture con nuove paline elettriche e impianti fotovoltaici, oltre agli incentivi statali all'acquisto dei veicoli elettrici".

Una forte preoccupazione giunge anche dalle associazioni delle imprese: "Mirafiori ma soprattutto la filiera che ruota intorno all'automotive sta soffrendo senza nuovi progetti: tra tutti i nuovi modelli di Stellantis neppure uno è stato realizzato in Italia e io temo che si continuerà così", evidenzia Nicola Scarlatelli, presidente di Cna Torino.

Inoltre il presidente di Cna Torino non ripone grande fiducia negli incentivi: "La strategia di un’azienda non può basarsi sugli incentivi, è necessario invece, come ha sottolineato il sindaco Lo Russo, realizzare progetti di sviluppo del territorio in ambito manifatturiero che rappresenta un’eccellenza".