Miriam Leone, Miss Fallaci rafforza il business della skincare: aumento di capitale da 2 mln per la sua Lavika

Più risorse fino a 2 milioni di euro per Lavika, società che produce e vende con l’omonimo marchio una nuova e prima linea di skincare consapevole e personalizzata creata e controllata dalla nota attrice Miriam Leone. Qualche giorno fa, infatti, a Milano davanti al notaio Marai Chiara Spezzano s’è svolta un’assemblea dei soci guidata dal presidente Paolo Carullo (marito della Leone) che ha deliberato un aumento di capitale di nominali 2mila 258 euro con un sovrapprezzo di 1,99 milioni e quindi per 2 milioni totali.

Ciò al fine, si legge nel verbale, “di rinforzare finanziariamente la società nella prospettiva di nuove iniziative”. Lavika (acronimo di Lavoro, Anima, Valori, Inclusività, Karma e Amore) è controllata dalla Leone al 59% tramite la Mirimeo srl di cui ha il 99% col marito all’1%. Tra i soci di minoranza alcuni esponenti della famiglia Loro Piana e la Mcd srl di Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata de Il Sole 24Ore.L’esercizio 2023, il primo di attività quasi completa, s’è chiuso con ricavi per oltre 800mila euro anche se i costi di lancio pari ad oltre 1,1 milioni hanno portato l’ultima riga in rosso per 303mila euro, perdita rinviata a nuovo.

Lavika srl è una società benefit costruita a febbraio del 2023 e si pone come “piattaforma di benessere - si legge nel bilancio - per un approccio integrato di cura di pelle e del corpo attraverso l’offerta di prodotti cosmetici, integratori alimentari e pratiche di mind e soul”.