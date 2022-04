Mobilità sostenibile, l'Italia accelera: in arrivo nuovi treni a idrogeno

Mobilità sostenibile, in Italia il trasporto su gomma contribuisce alle emissioni totali di gas serra per circa il 24%

Il primo lockdown, due anni fa, ha mostrato in modo inequivocabile come il blocco totale del traffico abbia favorito un netto calo dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, sempre lo scenario pandemico, ha reso necessario adottare misure di distanziamento anche sui mezzi di trasporto. In Italia il trasporto su gomma contribuisce alle emissioni totali di gas serra per circa il 24% (di cui il oltre la metà generata dalle automobili). Contribuisce inoltre alle emissioni di ossidi d’azoto e di particolato, per circa il 13%.

Con il Decreto 4 agosto 2017 i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) sono diventati obbligatori per le città italiane sopra i 100.000 abitanti e il Mobility Sharing (auto, biciclette, monopattini e così via) ha preso piede. La “Smart Mobility” è l’evoluzione urbana di questa necessità, e consiste nel creare una fitta trama di possibilità virtuose per chi si muove in città. È però anche sui percorsi extraurbani che si giocherà, nei prossimi anni, una partita determinante e fortemente necessaria per i governi degli Stati più evoluti.

In quest’ottica c’è una notizia di grande rilievo: sulla nostra rete nazionale stanno per essere messi in servizio i nuovissimi treni a idrogeno, già attivi in Germania da qualche mese. La propulsione a idrogeno rappresenta una delle principali innovazioni del settore, insieme ad altre soluzioni tecnologiche per il trasporto stradale urbano ed extraurbano e, da fine 2023, sulla tratta Iseo – Edolo, i primi convogli forniti da Alstom prenderanno servizio.

Questa grande innovazione si inquadra in un contesto europeo che vede i treni a idrogeno già in funzione in Germania. Dopo l’Italia, tra due anni toccherà alla Francia. La tecnologia a idrogeno servirà inizialmente sulle linee non elettrificate e rappresenta un sistema molto innovativo ed ecologico per superare i problemi che sono alla base della crisi energetica, specie nel contesto geopolitico attuale.

Anche Andrea Bricchi, Ceo di Brian and partners, in collaborazione con Confindustria Piacenza, ha annunciato di avere in serbo, nel settore, progetti estremamente innovativi, che verranno esplicitati entro poche settimane. Se, come detto, nel ferroviario i treni a idrogeno saranno inizialmente utilizzati soprattutto sulle linee non elettrificate, c’è infatti la convinzione che in un prossimo futuro questa tecnologia rappresenti la via principale di sviluppo anche sull’alta velocità, così come nel trasporto su gomma.

Nel quadro del Pnrr la mobilità sostenibile rappresenta uno dei sui principali driver, una sfida chiave, anche alla luce dei tristi avvenimenti nell’est Europa, che costringono i governi a rivedere le loro politiche energetiche. Muoversi in modo sostenibile aiuta a razionalizzare costi e politiche ambientale, tramite l’utilizzo di tecnologie interconnesse, smart roads e simili. Il tema è spostarsi da un punto ad un altro utilizzando soluzioni intelligenti e responsabili, con un “piano” che consenta agli utenti di massimizzare i comportamenti virtuosi senza perdere tempo.

Questo importante obiettivo riguarda tutte le infrastrutture di mobilità nel nostro Paese, garantendo che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed ambientali della società, minimizzando le ripercussioni negative su ambiente ed economia. Il primo appuntamento sarà il 29 Aprile a Piacenza, quando alcuni tra i più importanti attori a livello nazionale e non solo, si riuniranno per mettere le idee a fattor comune, in vista dell’attivazione dei primi convogli tra dodici – quindici mesi.

Nei prossimi anni l’Italia dovrà infatti cogliere le opportunità del Pnrr per rendere il suo sistema più moderno e sostenibile, colmando il gap storicamente accumulato con i propri partner europei. La strada è tracciata ed i player del settore cominciano a muoversi in modo deciso. Il futuro non può più aspettare.

Leggi anche: