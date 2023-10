Moda, Luigi Preziotti fa "il grande salto". Nominato design director di Prada

Luigi Preziotti nominato nuovo design director di Prada

Luigi Preziotti, finora design director donna della maison Prada, sarà il nuovo design director del fashion brand, che risponderà alla direzione creativa di Miuccia Prada e Raf Simons "nello sviluppo dei concept, delle sfilate e delle attività connesse all’immagine e all’identità del marchio", si legge in una comunicazione interna del marchio.

La direzione di Miu Miu invece passa a Dario Vitale - che a sua volta riporterà a Miuccia Prada -, ma solo dopo lo show del 3 ottobre, che segnerà l’addio ufficiale - dopo 40 anni di onorato servizio - alla direzione dei due brand da parte di Fabio Zambernardi. L’ultima collezione di Miu Miu con il contributo di Zambernardi sarà in passerella domani, durante la fashion week di Parigi.

Come riporta Pambianco, Preziotti è approdato in Prada nel 2002 e da allora non ha mai abbandonato la maison di alta moda che nel primo semestre ha fatto boom di ricavi e utili. “Il Gruppo Prada chiude il primo semestre con risultati solidi, grazie all’elevata desiderabilità dei marchi e all’esecuzione attenta della strategia – ha commentato Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo dell’azienda, in occasione della diffusione dei risultati -. La nostra presenza equilibrata a livello globale ci permette di catturare la crescita anche in contesti di mercato in continua evoluzione. Siamo soddisfatti dalla qualità e continuità della crescita di Prada e dall’eccellente performance di Miu Miu”.