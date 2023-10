Walter Renna nominato nuovo Ad di Fastweb

Fastweb, Walter Renna nominato nuovo Ad: "Puntiamo sull'IA"

Walter Renna è ufficialmente il nuovo amministratore delegato di Fastweb. A rivelarlo è Primaonline. “Nonostante il contesto sempre più competitivo, Fastweb è riuscita negli anni ad affermarsi come realtà di riferimento non solo per le connessioni fisse e mobili ultraveloci ma anche come leader per la fornitura di servizi a valore aggiunto sempre più avanzati basati sul Cloud, il 5G, e la Cyber Security”, ha dichiarato il nuovo Ad.

“Il mio obiettivo è proseguire su questa strada puntando sull’Intelligenza Artificiale e la sua progressiva integrazione all’interno dei processi e dei prodotti e servizi sviluppati per i nostri clienti senza dimenticare la sostenibilità ambientale, che continuerà a guidare ogni nostra decisione di business. Nuove sfide che sono convinto potranno essere superate solo grazie allo spirito di squadra, alla dedizione e all’elevata professionalità dimostrate negli anni da tutte le persone di Fastweb che, con il loro lavoro, hanno contribuito significativamente alla crescita dell’azienda e a renderla sempre più solida facendo la differenza”.