MolMed, governo pronto a intervenire. Golden power contro i giapponesi di Agc

Sull’Opa lanciata dal gruppo giapponese Agc su MolMed potrebbe arrivare l’intervento del governo, in conseguenza alla recente estensione del golden power su diverse società di importanza nazionale. Il gruppo nipponico, secondo i rumors riportati da MF, ha confermato l’intenzione di procedere con l’operazione e punta a finalizzare la pubblicazione del documento di offerta nelle prossime settimane.

Il governo deve però ufficialmente dare l’ok all’opa. Via libera che ancora non è arrivato e questo potrebbe far slittare l'operazione, ha segnalato il quotidiano finanziario. Tuttavia, non si esclude anche l’ipotesi estrema di fermare l’operazione, in quanto MolMed, focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro, potrebbe essere considerata un’azienda potenzialmente strategica.

Come noto, nei giorni scorsi il gruppo giapponese Ashai Glass company (Agc), controllato da Mitsubishi ha reso noto oggi al mercato di voler promuovere, attraverso un veicolo di nuova costituzione interamente controllato, un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% delle azioni ordinarie di Molmed, per 0,518 euro ad azione, pagati tutti in contanti.