Moncler debutta nel mondo dei profumi: pronti 200 flaconi in edizione limitata

Moncler lancia la sua prima fraganza: in arrivo 200 flaconi in edizione limitata

A giugno l'accordo con il gruppo francese di beauty Interparfums, ora l'annuncio ufficiale del lancio della prima fragranza. La maison guidata da Remo Ruffini oltre a sbancare nel mondo della moda, punta a dominare anche nel campo della cura personale, con prodotti in grado di coniugare le nuove tecnologie e la tradizione del marchio. Le fragranze che prendono il nome di Moncler Pour Femme e Moncler Pour Homme, in uscita dal 5 ottobre, si ispirano infatti alla natura, all’esplorazione e alla scoperta, aspetti chiave e di lunga data del marchio.

“Le montagne e spazi ampi hanno ispirato l’intero progetto", ha dichiarato a Wwd Philippe Benacin, presidente e amministratore delegato di Interparfums, gruppo beauty francese che detiene la licenza del profumo di Moncler. Al principio l'idea era infatti di prendere ispirazione dalla "fiaschetta da montagna", rivela Pambianconews.

Nel dettaglio, la prima fragranza targata Moncler, sulla scia dell'innovazione e della tecnologia, sarà dotata di uno schermo rettangolare a led, che consentirà di visualizzare i messaggi illuminati in lettere rosse. Il flacone, da 150mln, richiamerà, come già detto, la tradizione e lo spirito avventuriero del marchio: il formato a forma di borraccia è un chiaro indizio. Così come il color argento: tonalità must have dei suoi iconici piumini.

Infine, da ricordare, i prodotti del mondo beauty targati Moncler, saranno lanciati solo in edizione limitata, per un totale di 200 flaconi: negli Stati Uniti saranno venduti da Bloomingdale e nel Regno Unito da Selfridges. Inoltre, circa 50 boutique Moncler introdurranno le fragranze, prima di un lancio più ampio all’inizio del prossimo anno, quando saranno tra 2.000 e 3.000 punti vendita a distribuire le fragranze. La licenza mondiale tra Moncler e Interparfums scadrà il 31 dicembre 2026, con la possibilità di proroga per altri cinque anni.