Moncler oltre le attese, boom di ricavi (+23%). Acquisti in Asia alle stelle

Moncler, boom di ricavi. Risultato oltre le attese

Il gruppo Moncler archivia il primo trimestre 2023 con ricavi consolidati a 726,4 milioni, in crescita del +23% a cambi correnti e costanti, rispetto ai 589,9 milioni registrati nei primi tre mesi del 2022.

Per quanto riguarda il brand Moncler, i ricavi si sono attestati a 604,8 milioni, in crescita del +28% a cambi correnti e costanti rispetto ai primi tre mesi del 2022. Forte crescita a doppia cifra nel canale direct-to-consumer, a +34% a cambi correnti e costanti, in accelerazione sequenziale rispetto al trimestre precedente.

Ottima la performance in Asia (+32% a cambi correnti e costanti), spinta dalla domanda cinese dopo la revoca delle restrizioni legate alla pandemia, ma anche da una crescita molto buona registrata in Giappone e in Corea. Crescita molto solida anche in Emea (+29% a cambi correnti e costanti), guidata sia da una forte domanda locale sia da acquisti di turisti.

Le Americhe hanno registrato +9% a cambi correnti e costanti, in accelerazione sequenziale rispetto al trimestre precedente, nonostante il significativo flusso di turisti americani che hanno acquistato fuori dalla regione.

Quanto al brand Stone Island, i ricavi sono stati pari a 121,6 milioni in crescita del +5% a cambi costanti (+4% a cambi correnti) rispetto ai 116,5 milioni nel primo trimestre del 2022. Forte crescita a doppia cifra del canale direct-to-consumer (+40% a cambi correnti e costanti), guidata principalmente dall’Emea.