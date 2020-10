Moncler punta alla 'carbon neutrality': presentato un nuovo piano sostenibile

Moncler: il nuovo piano "Born to Protect"

Moncler punta sulla sostenibilità, con un nuovo piano, 'Born to Protect', che mette al centro la responsabilità ambientale e sociale, come parte integrante del modello di business. Su questo fronte le strategie dell'azienda sono focalizzate su cinque priorità strategiche: cambiamenti climatici, economia circolare, catena di fornitura responsabile, valorizzazione della diversità e supporto alle comunità locali.

“Il mondo sta affrontando sfide ambientali e sociali sempre più urgenti unite ad un’emergenza sanitaria che ora più che mai ci ricorda che i risultati raggiunti oggi non possono e non devono bastare per domani. Per essere all’altezza di queste sfide come individui, organizzazioni e aziende, è necessario mettere in campo energie straordinarie, quelle che si generano solo quando le persone si uniscono verso obiettivi comuni. È tempo di sperimentare nuovi approcci, nuovi modi di lavorare e nuove azioni per cercare soluzioni anche laddove non avremmo pensato di poterle trovare", ha commentato il patron Remo Ruffini.

Moncler: verso la "carbon neutrality"

Il Piano di Sostenibilità di Moncler include obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale tra cui il raggiungimento della carbon neutrality, il riciclo degli scarti di produzione, l’utilizzo diffuso di nylon sostenibile, l’eliminazione della plastica monouso. Come ulteriore passo verso un approccio sempre più circolare, Moncler inizierà a riciclare piuma certificata secondo il protocollo Dist attraverso un processo meccanico innovativo, che consente un risparmio di acqua di circa il 70% rispetto ad un processo tradizionale di riciclo della piuma.