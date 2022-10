Moncler, utile su ma non basta: le vendite deludenti raffreddano il titolo

Moncler crolla in Borsa, il boom dell'utile (+32%) non basta. I dati del terzo trimestre 2022

Moncler inciampa a piazza Affari. Nonostante la forte crescita delle vendite nei primi nove mesi del 2022 (+32%), ma non in linea con le attese. Nel dettaglio, nel terzo trimestre dell’anno, il gruppo di moda ha realizzato ricavi consolidati pari a 1.556,6 milioni di euro, pari, tra l’altro, al +57% rispetto ai primi nove mesi del periodo pre-Covid nel 2019. Tali risultati includono i ricavi del marchio Moncler pari a 1.252,5 milioni e i ricavi del marchio Stone Island pari a 304,1 milioni.

Nel solo terzo trimestre, il gruppo ha realizzato ricavi pari a 638,3 milioni, +12% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2021 e del +50% rispetto al terzo trimestre 2019 (che però non includeva il marchio Stone Island). Nel terzo trimestre, nel dettaglio, Moncler ha realizzato ricavi per 528,2 milioni, mentre Stone Island 110 milioni.

Luciano Santel, Chief Corporate and Supply Officer del gruppo di moda, ha dichiarato che i numeri del consensus per il 2022 sono “raggiungibili”, anche se alla fine “tutto dipenderà dallo scenario geopolitico e anche dall'andamento del Covid”. Il consensus indica ricavi 2022 per 2,5 miliardi circa, un ebit a 760 milioni con un margine attorno al 30%.