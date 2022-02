Mooney sbarca nella Motogp, partnership con il team di Valentino Rossi

Mooney sigla un accordo con la squadra di Valentino Rossi VR46 Racing team

Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments con oltre 45mila punti vendita sbraca nella Motogp: l'azienda ha siglato una partnership con VR46, la squadra di motociclismo fondata da Valentino Rossi. "Noi di Mooney abbiamo varie cose in comune con Valentino Rossi e il suo team: siamo molto competitivi, ci piace fare le cose bene e meglio degli altri, in altre parole arrivare primi. Inoltre ci siamo trovati molto bene insieme a Valentino e al team. Sono ragazzi in gamba e molto seri, questo aiuta, abbiamo valori simili", ha detto Emilio Petrone, amministratore delegato di Mooney, nel corso della presentazione della partnership.

Le due realtà da quest'anno gareggeranno insieme nella stagione di MotoGP e Moto2 del Motomondiale. Sotto i riflettori quattro piloti tutti italiani: Luca Marini e Marco Bezzecchi in MotoGP in sella alla Ducati, e Celestino Vietti Ramus e Niccolo' Antonelli in Moto2 su Kalex. I colori di Mooney - fintech italiana leader nei servizi di pagamento grazie a una rete capillare di oltre 45mila punti vendita integrata con le piu' moderne piattaforme digitali - esordiranno come title sponsor di un team dalla forte impronta nazionale.

"Mooney è un marchio nuovo, bello, va fatto conoscere e come farlo meglio che con il team di Valentino Rossi VR46? Il target sono i tanti clienti anche giovani, studenti, sportivi che sono appassionati di sport e in questo settore i piloti di VR46 sono molto noti nelle fasce più giovani. A breve faremo prodotti per questi appassionati, in particolare entro l'estate uscira' una carta cobranded con VR46. Sarà una carta prepagata per giovani, ragazzi, fisica e online per dare servizi a valore aggiunto, non la solita carta, ma un prodotto a misura di appassionato per andare alle gare, nei box e per il merchandising".

L'annuncio arriva da Emilio Petrone, ceo di Mooney, nel corso della presentazione della partnership tra Mooney. Le due realtà da quest'anno gareggeranno insieme nella stagione di MotoGP e Moto2 del Motomondiale. "La prepagata - ha spiegato Salvatore Borgese, general manager, commercial & banking services di Mooney - ha l'obiettivo di offrire ad una clientela sempre piu' ampia, in una logica omnichannel, servizi evoluti di payment, banking e mobility".

"Sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati questo inverno al Ranch, c'e' stato subito feeling e ora ci ritroviamo con queste bellissime moto con i nostri colori. Siamo pronti a esordire in MotoGp con un Team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. E' la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto", ha commenato Valentino Rossi. I colori di Mooney esordiranno come title sponsor di un team dalla forte impronta nazionale. Le due realtà da quest'anno gareggeranno insieme nella stagione di MotoGP e Moto2 del Motomondiale.