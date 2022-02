Moratorie, la tagliola dell'Eba: prestiti sospesi classificati a rischio

In bilico quasi 700mila Pmi con 27 miliardi di euro di arretrati

Occhio alla tagliola sulle moratorie. "Le regole dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, impongono di classificare come prestiti a rischio anche i finanziamenti sospesi con le moratorie, per le quali c’è una richiesta di proroga fino a giugno. Tuttavia, con queste regole europee, un eventuale allungamento dei termini, comunque, potrebbe non bastare a evitare il rischio di dissesto finanziario che incombe su quasi 700.000 aziende italiane che hanno rate scadute per 27 miliardi di euro". Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Coffee Break in onda su La7.

"Sulle moratorie, insomma, l’Eba ha una posizione completamente diversa da quella delle banche italiane. E, qualche giorno fa, il presidente della Commissione di vigilanza della Bce, Andrea Enria, ha fatto un ragionamento molto semplice ovvero che pretende dagli istituti di credito di considerare i prestiti per quello che sono, senza tener conto delle garanzie dello Stato, perché Bce ed Eba valuteranno i finanziamenti per quel che sono. Tutto ciò significa che, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, il rubinetto dei crediti sarà quasi sempre e costantemente chiuso perché conterà il merito creditizio e conteranno sempre di meno le garanzie che darà lo Stato sui prestiti. Bisogna parlare chiaro ai cittadini", ha aggiunto Sileoni.

Secondo il segretario generale della Fabi "la Bce è più forte anche di alcuni Governi del Nord Europa: questa è la differenza. Noi dipendiamo poco da noi stessi, e aggiungo per fortuna che c’è il premier Mario Draghi che fa da garante su tutto quello che dovremmo gestire nei prossimi mesi".

(Segue: le prospettive del settore bancario...)