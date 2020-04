Mossa (Banca Generali): "Proteggere i risparmi affidandosi a professionisti".

“Questa crisi ha rafforzato la convinzione che bisogna affidarsi a gestori dalla grande professionalità. Per questo mi piace pensare che il mondo delle gestioni attive possono salvare e curare al meglio i portafogli che vanno gestiti attraverso la diversificazione” così Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali, ha commentato la situazione dei mercati degli ultimi mesi.

Intervenuto in occasione di “Ricette di Ripresa”, il format web di Banca Generali, Mossa si è confrontato con Andrea Delitalia di Pictet Asset Management e Alberto Gallo di Algebris.

"Oggi tutti si sentono tranquilli con beni rifugio come l’oro per la protezione", ha continuato Mossa. "Ma, oltre a questo, una diversificazione ben curata consente ai risparmiatori di non sbagliare. La crisi ha portato in alto aziende tech come ad esempio Zoom, Netflix o Amazon. Il futuro è sicuramente in mano alla tecnologia ma non farei puntate su singolo titoli anche perché mi chiedo: queste aziende cosa possono fare di più? Occorre agire attivamente per cercare valore”.