Mps, arriva l'ex Creval Lovaglio. Il board ritira le deleghe a Bastianini

Il Tesoro imprime discontinuità alla guida di Mps in vista dell'aumento di capitale

In Mps arriva la seconda sfiducia, dopo quella in Carige durante l'era Malacalza, per Guido Bastianini. Nonostante i buoni risultati di bilancio (il banchiere ha riportato Rocca Salimbeni in utile, profitti secondo gli analisti di circa 260 milioni di euro), il consiglio di amministrazione della banca toscana controllata dal Tesoro con il 64,2% ha ritirato le deleghe all'amministratore delegato, che era arrivato su indicazione del M5S a Siena a maggio 2020, una decisione che secondo quanto ha riportato l'Ansa è stata assunta all'unanimità.

La sfiducia a Bastianini apre la strada alla nomina ad amministratore delegato di Luigi Lovaglio, banchiere di lungo corso con una carriera tutta interna a UniCredit, di cui ha guidato la controllata polacca Bank Pekao, per poi approdare alla testa del Creval, di cui ha curato con successo aumento di capitale e ristrutturazione fino all'Opa dei francesi del Credit Agricole.

(Segue...)