Mps esce dalla blacklist: per il futuro della banca si decide tutto in 2 mesi

Mps fuori dalla blacklist europea: un passo in più verso la “normalità”

Mps esce dalla blacklist europea e dovrà presentare i bilanci con cadenza trimestrale e non più mensile. Si tratta di un ennesimo passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Insomma, la cura di Luigi Lovaglio funziona. Perché ha portato a termine un piano di esuberi che ha alleggerito la banca e perché ha concluso un aumento di capitale da 2,5 miliardi su cui nessuno avrebbe scommesso un euro. Di più: per convincere il mercato della bontà dell’operazione, ha investito di tasca propria. Chapeau, si direbbe.

E ora che succede? Nonostante le tentazioni crescenti, Mps non ha la forza per stare da sola, avrebbe bisogno di un nuovo aumento di capitale e del coinvolgimento di un nutrito gruppo di investitori che rilevi la quota attualmente in capo al Mef. Quota che dovrà per forza di cose essere venduta per evitare che l’Europa, con cui già due volte si è scesi a patti, si faccia saltare la proverbiale mosca al naso e avvii la procedura d’infrazione. La partita di Mps è piuttosto intricata e si sta giocando su diversi tavoli.

Il primo è quello del governo. Giorgia Meloni e il suo “cerchio magico” (Giovanbattista Fazzolari in testa, con Maurizo Leo e Giovanni Donzelli) stanno sfogliando la margherita ma attendono l’esito delle regionali per avere un quadro più completo dei pesi. Se in Lombardia Fratelli d’Italia dovesse ottenere risultati intorno al 30%, assumerebbe un ruolo ancora più importante all’interno del governo, e potrebbe accrescere il proprio ruolo di mazziere. Una volta scoperto chi vincerà in Lombardia (quasi certamente Attilio Fontana) e nel Lazio (molto probabile Francesco Rocca), si tornerà alle partite economiche, sapendo che ci sarà poco più di un mese per scegliere i nomi da presentare nelle aziende partecipate dallo Stato e quotate in Borsa. Il 26 marzo è il termine ultimo per le varie Eni, Enel, Terna, Leonardo, Poste ma anche, appunto, Mps.