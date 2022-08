Mps, l'aumento di capitale "paga" gli esuberi, incontro con i sindacati l'1/9

Mps, ecco il piano di riorganizzazione: la banca di Siena si spacca in due tra Retail e Corporate/Private

Il gruppo Monte dei Paschi si riorganizza. In vista dei 3.500 esodi incentivati, il 1° settembre ci sarà il primo incontro con i coordinamenti sindacali, ai quali il management ha già inviato il piano di riorganizzazione dei dipendenti.

"Il progetto prevede una serie di interventi volti a semplificare e velocizzare la linea decisionale - è scritto nella lettera di convocazione - con la riduzione dei livelli organizzativi e a rafforzare il presidio territoriale della Rete Commerciale, attraverso l’eliminazione delle 5 Aree Territoriali e la creazione di 14 Direzioni Territoriali Retail, con assetto interno semplificato e riporto diretto alla Direzione Chief Commercial Officer Retail.

Le nuove DTR saranno articolate in 132 Distretti per il seguimento in media di circa 10 filiali ciascuno; 14 Direzioni Territoriali Imprese e Private, con assetto interno semplificato e riporto diretto alla Direzione Chief Commercial Officer Imprese e Private. Le nuove DTIP seguiranno direttamente i 127 centri specialistici, di cui 73 Centri Imprese e 54 Centri Private/Family office".

In sintesi, come scrive La Nazione, la banca capitanata dall’Ad Luigi Lovaglio si divide in due. Da una parte il Retail, la banca commerciale in senso stretto, dall’altra il Corporate e Private, l’istituto che pensa alle imprese e alla gestione patrimoniale delle famiglie. Nel dettaglio, alla luce del piano industriale di Lovaglio, ci saranno 1008 filiali a modulo commerciale, 306 Paschi valore e 46 Sportelli avanzati.

Sulle risorse nei vari settori, in direzione si passerà dai 1.100 dipendenti attuali a 680 risorse, di cui 430 per le nuove direzioni territoriali e 250 in Direzione generale. Dalla direzione e dalle aree territoriali si scenderà dalle 5.903 risorse attuali a 4.193, 1.700 in meno. La rete commerciale passerà dalle 13.400 risorse di oggi a 11.300, con 600 dipendenti che saranno dedicati alla clientela Premium.

Ma non è tutto. Monte dei Paschi si prepara a votare per l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro che, secondo le intenzioni del Cda, dovrebbe concludersi intorno a metà novembre. Ma l’entità dell’operazione non risulta chiarissima.

Intanto, il numero uno Lovaglio è passato dal dire che “l’aumento di capitale è inscindibile e a condizioni di mercato” (12 luglio scorso, in occasione della presentazione della semestrale) passando alla più recente affermazione secondo cui l’operazione è “scindibile”.