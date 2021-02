Mps, risultato operativo a 741 mln. Aumentano i conti corrente

MPS: IN 2020 PERDITA A 1,69 MLD, RISULTATO OPERATIVO LORDO A 741 MLN

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il 2020 con un risultato operativo lordo a 714 milioni e una perdita netta di 1,689 miliardi di euro mentre i ricavi complessivi sono scesi dell'11,2% rispetto all'anno precedente a 2,917 miliardi. Lo comunica il gruppo dopo che l'approvazione dei risultati preliminari da parte del Consiglio di Amministrazione. Il margine di interesse è risultato pari a 1,291 miliardi (-14,0%) mentre le commissioni nette sono state pari a 1,430 miliardi con una leggera flessione rispetto all'anno precedente (-1,3%).

Mps: ricapitalizzazione 2,5 miliardi sconta incertezze via libera Dg Comp

Il rafforzamento patrimoniale da 2,5 miliardi previsto quest'anno da parte del Monte dei Paschi "sconta talune incertezze in quanto necessita la conclusione del processo gia' avviato di valutazione e approvazione di Dg Comp e Bce". Cosi' il Monte dei Paschi nella nota sui conti del 2020 che registrano una perdita di 1.689 milioni che si aggiunge al 'rosso' di 1 miliardo dell'anno precedente. La ricapitalizzazione da 2,5 miliardi, ricorda la banca, e' previsto nel caso in cui "la realizzazione di una soluzione strutturale (leggasi aggregazione, ndr) non dovesse avvenire in un orizzonte di breve-medio termine". In funzione di una aggregazione, ricorda Mps, si e' presentato per l'accesso alla 'data room' il fondo Apollo.

MPS: IN 2020 RACCOLTA A 205,8 MLD, CON PANDEMIA AUMENTO CONTI CORRENTI

Al 31 dicembre 2020 la raccolta complessiva del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena è risultata pari a 205,8 mld di euro con una crescita rispetto al 30 settembre 2020 di 7,8 mld di euro, sia sulla raccolta diretta (+5,3 mld di euro) sia sulla raccolta indiretta (+2,5 mld di euro). Su fine 2019 l'incremento è di 9,8 miliardi grazie soprattutto all'aumento della raccolta diretta (+9,5 mld di euro). Nei risultati approvati da parte del Consiglio di Amministrazione si sottolinea come" l'andamento della raccolta diretta è stato particolarmente influenzato dalla crescita dei conti correnti cui si è assistito a fronte del diffondersi dell'emergenza COVID-19". Una dinamica, si ricorda, "legata all'atteggiamento prudente della clientela a fronte delle incertezze del contesto economico". I volumi di raccolta diretta si sono attestati a 103,7 mld di euro e risultano in aumento di 5,3 miliardi rispetto a fine settembre 2020 soprattutto per via della crescita dei conti correnti (+4,4 miliardi). In crescita anche il comparto obbligazionario (+0,6 miliardi) a seguito dell'emissione istituzionale realizzata nel mese di dicembre. Risultano, invece, in riduzione i depositi vincolati (-0,7 miliardi) e le altre forme di raccolta (-0,5 miliardi ). La raccolta indiretta si è attestata a 102,1 miliardi di euro, in crescita (+2,5 miliardi) rispetto al 30 settembre 2020 sia sul risparmio gestito, che al 31 dicembre 2020 ammonta a 60,4 miliardi , sia sul risparmio amministrato (+0,5 miliardi).

MPS: PIENO SOSTEGNO TESORO A RAFFORZAMENTO CAPITALE DA 2,5 MLD

"Pieno sostegno" del Tesoro al rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro di Banca Monte dei Paschi di Siena che, come previsto dal Capital Plan, si renderebbe necessario nel caso in cui la realizzazione di una soluzione strutturale non dovesse avvenire in un orizzonte di breve/medio termine". Lo conferma il gruppo nella nota di presentazione dei risultati dell'esercizio 2020. Una operazione che dovrà avvenire ""a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato italiano" ma che - si spiega - "sconta talune incertezze in quanto necessita la conclusione del processo già avviato di valutazione e approvazione" della Commissione Europea e della BCE.