Mps, tre settimane per decidere. Al Mef opzione rinvio per 18-24 mesi

Tre settimane per decidere il futuro del Montepaschi. Sarebbe questa la scadenza che informalmente il Tesoro ha scelto di darsi per sbloccare il dossier finanziario più spinoso oggi sul tavolo del governo Draghi. Due le strade percorribili, scrive Milano Finanza.

Una, fortemente auspicata da via XX Settembre (azionista al 64%), sarebbe l'individuazione di uno o più partner privati a cui affidare la banca; l'altra, considerata per ora come un'ipotesi residuale, sarebbe un congelamento del processo di privatizzazione per 18-24 mesi, una soluzione insomma stand alone come si dice in gergo finanziario.