Mps-UniCredit, il peso marginale del Leone: Generali riduce la quota a Siena

Se la trattativa con UniCredit per la privatizzazione di Mps andrà a buon fine, lo Stato, azionista a Rocca Salimbeni con il 64,2% del capitale, diventerà molto probabilmente socio anche della banca guidata da Andrea Orcel. Azionista forte con una quota che post-scissione del Monte in due parti (una newco con gli asset da conferire in UniCredit e un’altra con funzioni di bad bank) potrebbe aggirarsi intorno al 4-5%. Ma che succederà alle Assicurazioni Generali, secondo socio a Siena dopo la conversione obbligatoria dei bond subordinati nel 2017 con la ricapitalizzazione precauzionale della banca?





Al termine dell’operazione Mps-UniCredit, anche il Leone potrebbe ritrovarsi in mano un pacchetto, seppur piccolo, di azioni di UniCredit. Il che farebbe risaltare l’intreccio azionario attorno all’asse Mediobanca-Generali-UniCredit, da cui uscirebbe rafforzato il patron di Essilux Leonardo Del Vecchio, big player della finanza italiana che ricopre un ruolo di azionista forte in tutti e tre i pesi massimi fra le blue chips di Piazza Affari.

All’epoca della conversione del 2017, Generali si era ritrovata in mano una quota del 4,32%, a distanza siderale dallo Stato, ma pur sempre socio “pesante” e davanti alla rivale francese Axa.





Cosa succederà ora? Fonti finanziarie spiegano che il Leone ricoprirà un ruolo assolutamente marginale nella partita bancaria dell'anno, anche perché pare che a Trieste abbiano progressivamente ridotto il 4,32% di Mps in portafoglio, vendendo azioni dell'istituto di credito più antico del mondo, ma restando comunque sopra la soglia rilevante del 3%. Soglia soggetta ad obblighi informativi nei confronti del mercato.

@andreadeugeni