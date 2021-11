Mps, vola l'utile a 388 mln: salgono anche i ricavi a 2,266 mld (+6,8%)

Mps, i dati delle trimestrali: utile netto vola a quota 388 milioni, salgono anche i ricavi a 2,266 mld

Monte Paschi ha chiuso i primi 9 mesi del 2021 con un utile netto di 388 milioni di euro, di cui 186 nel solo terzo trimestre. Al 30 settembre 2022, afferma una nota, il gruppo non si attende nessun deficit di capitale.

Inoltre, il gruppo Monte dei Paschi ha realizzato nei primi 9 mesi del 2021 un risultato operativo netto di 648 milioni di euro, di cui 321 milioni nel solo terzo trimestre. Si tratta, informa una nota, del miglior risultato degli ultimi sei anni. Nell'anno viene confermato il trend di crescita dei ricavi, con un aumento del 6,8% a 2,266 miliardi. Ma non è tutto. Monte dei Paschi ha avviato la revisione del piano industriale "in vista anche di un aumento di capitale da realizzarsi a condizioni di mercato".

Mps, poi, "procederà alla revisione del proprio business plan per il nuovo arco temporale 2022-2026" e "la revisione potrebbe contenere ulteriori elementi di discontinuita' rispetto a quanto gia' ipotizzato in vista delle precedenti discussioni con Dg Comp". La revisione del piano, si legge nella nota sui risultati, "è propedeutica a un aumento di capitale a condizioni di mercato da realizzarsi nel 2022, in relazione al quale, sulla base delle interlocuzioni in corso, è ragionevole attendersi il sostegno" del Tesoro.