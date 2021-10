Mps-Unicredit, Orcel chiude la porta: "Non farà parte della nostra strategia"

Mps, Orcel: "Nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile raggiunge un accordo d'intesa"

Trimestre miliardario per il numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, che vede nel terzo trimestre i profitti della banca decollare al più 60% . “Abbiamo fatto passi in avanti fenomenali, ma siamo soltanto all'inizio del nostro percorso”, dichiara ai colleghi dopo la pubblicazione dei conti. “I numeri del terzo trimestre 2021 di Unicredit sono risultati di cui dovremmo essere tutti orgogliosi ed entusiasti. Sono la prova che l'assiduo lavoro che svolgiamo sta dando i suoi frutti, e una chiara dimostrazione dell'impegno e del talento di tutte le persone che lavorano nella nostra banca”, aggiunge Orcel.

Ma sul futuro pesa il gigante interrogativo sul Monte dei Paschi, una partita definitivamente conclusa? Il numero uno di Piazza Gae Aulenti, aprendo la conference call con gli analisti finanziari sui conti dei primi nove mesi, dichiara che “abbiamo annunciato che, dopo un periodo dei due diligence e di negoziazione con il ministro dell'economia italiano, Mps non farà parte della nostra strategia futura. Le discussioni sono state lunghe e dettagliate ma, nonostante gli sforzi di entrambe le parti, e non è stato possibile raggiungere un accordo che soddisfacesse tutti i parametri stabiliti nel Memorandum d'intesa", e per questo "i negoziati sono stati conclusi".

Per Unicredit quello di eventuali operazioni di M&A “non è un fine” e queste operazioni verranno fatte "solo alle giuste condizioni'. “Il maggior valore che possiamo creare è dal punto di vista organico e questo è stato, e rimane, il nostro obiettivo incrollabile”. “Sono stato chiaro sul ruolo che l'M&A può svolgere nella nuova strategia della banca: non è uno scopo in sé, piuttosto può essere un acceleratore e un potenziale miglioratore del nostro risultato strategico' e, quindi, può essere realizzato 'alle giuste condizioni che accrescano il valore e dove abbiamo piena fiducia nella nostra capacita' di esecuzione. Questo rimarrà il nostro approccio guida”, afferma il numero uno d Unicredit.

Una chiusura che “preoccupa” il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Il motivo? “Al momento, non ci sono alternative per rilevare il gruppo Mps, l’unica sarebbe il fondo Apollo, che è un fondo speculativo e che non avrebbe un atteggiamento morbido per quanto riguarda i dipendenti. L’Unione europea concederà la proroga allo Stato italiano, per restare ancora nell’azionariato di Montepaschi, se a chiederla sarà il premier Mario Draghi. In ogni caso, per restare di proprietà del Tesoro servono soldi, almeno 3 miliardi di euro entro l’anno”, dichiara Sileoni, intervendo a Coffee Break su La7.

“In tema di aiuti di Stato alle banche, l’Italia è l’ultima in Europa con soli 14 miliardi di euro spesi per i salvataggi: il nostro Paese ha speso l’1,5% del pil contro il 5,9% della Germania, il 4,4% della Spagna e una media europea del 4,6%. Se fallisce una banca le ripercussioni pesantissime colpiscono i dipendenti e la stessa clientela oltre alle economie dei territori: più di 4 milioni di clienti, oltre 80 miliardi di prestiti a famiglie e imprese, oltre 21.000 dipendenti. Se dovesse fallire un gruppo come Mps ne risentirebbe l’intero settore bancario italiano ed europeo”, conclude Sileoni.