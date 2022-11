Msc rinuncia all'acquisto di Ita Airways: "Non ci sono più le condizioni"

Ita Airways, il gruppo Msc si defila dalle trattative per la privatizzazione

"Il gruppo Msc, leader mondiale nel settore del trasporto merci e passeggeri, conferma di aver già informato le autorità competenti di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione di Ita Airways, non ravvisandone le condizioni nell'attuale procedura". Lo dichiara in una nota il gruppo Msc.

Ita: Roma-Milano, arrivano classe Superior e tariffe flessibili

Intanto, oggi, lunedì 21 novembre, Ita Airways ha presentato le novità sulla rotta Roma – Milano. Le comodità della Classe Superior non si esauriscono a bordo ma accompagnano i passeggeri anche nei servizi in aeroporto con la possibilità di imbarcare in stiva gratuitamente 2 bagagli da 23 Kg ciascuno, di effettuare il check-in in aeroporto presso i banchi Sky Priority, di accedere alle Lounges, di usufruire del fast track per superare rapidamente i varchi di sicurezza, dell’imbarco prioritario in aeromobile e della scelta del posto gratuita.

L’offerta Ita Airways si articola su numerose opzioni tariffarie che soddisfano tutte le esigenze di flessibilità del cliente, anche attraverso un’estesa scelta di brand: Economy Light, Economy Classic, Economy Flex e Superior Flex. Inoltre, per una maggiore flessibilità, tutte le tariffe Economy dei voli Ita Airways Roma - Milano - Roma hanno il cambio sempre disponibile, inclusa la tariffa Economy Light.

Per le tariffe Economy Flex e Superior Flex il cambio è gratuito, per la Economy Light è ora possibile effettuare un cambio biglietto con il pagamento di un supplemento e per la tariffa Economy Classic è stata implementata una riduzione di supplemento da 65 a 30 euro. Nel caso di cambio, se la classe di prenotazione per il nuovo itinerario non fosse disponibile o la tariffa risultasse più alta, sarà necessario il pagamento della differenza tariffaria.

Oltre alle tariffe individuali descritte, la compagnia offre il Flight Pass, il nuovo prodotto tariffario Ita Airways che, anche sulla Roma - Milano - Roma, permette di acquistare un pacchetto di biglietti prepagati, personalizzando le condizioni di utilizzo in base alle esigenze, a prezzi super convenienti (pacchetto da 50 voli al prezzo promozionale di 69 euro in classe Economy e 99 euro in classe Superior all inclusive per ogni volo) I biglietti pre-acquistabili sul sito di Ita Airways danno la possibilità alle Piccole e Medie Imprese di ottenere tariffe competitive per i viaggi aziendali.

Airways presenta le novità sulla rotta Roma – Milano dedicate alla sua clientela, contraddistinte da un’ampia scelta di opzioni di viaggio con nuovi benefici, come la classe Superior, tariffe sempre più flessibili, Flight Pass, Fast Track, Face Boarding, nuove opportunità per i soci Volare e agevolazioni per chi parcheggia la propria autovettura in aeroporto a Milano Linate e a Roma Fiumicino. Durante la stagione invernale, riferisce una nota, Ita Airways offre sulla tratta Roma - Milano - Roma fino a 30 voli nei giorni feriali, 15 da FCO e 15 da LIN, uno ogni ora dalle 7:00 alle 22:00 di cui 7 voli in partenza entro le 9:00.

La rotta è dedicata soprattutto alla clientela business che si sposta fra la capitale ed il capoluogo lombardo con alta frequenza nei giorni settimanali, e alla clientela leisure e commuter nel fine settimana. Ita Airways, prosegue il comunicato, ha studiato un’offerta tailor made per ogni tipo di clientela, seguendo la sua strategia di porre il passeggero al centro del proprio business. A bordo accanto all’offerta in Economy, Ita Airways offre la classe Superior, una classe riservata e con la garanzia di aver il posto accanto sempre libero per permettere di lavorare al meglio, o semplicemente di godere il volo in pieno relax.

Inoltre, la Superior offre un servizio di bordo dedicato e differenziato in base al momento della giornata: oltre alla tradizionale offerta di bevande calde e fredde, saranno serviti una colazione italiana con lieviti caldi, una selezione di biscotti e di snack salati durante il giorno e, la sera, un aperitivo con spumante e stuzzichini.