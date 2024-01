Mulino Bianco, dal frullatore alla borraccia: via alla raccolta punti 2024

Mulino Bianco lancia la raccolta punti 2024, attiva dal 15 gennaio fino al 31 luglio

Torna la nuova raccolta punti Mulino Bianco per l’anno 2024 dedicata a biscotti, merende e fette biscottate e che quest’anno coinvolge 77 prodotti della prima colazione. Il lancio del 15 gennaio durerà fino al 31 luglio. Quella tra gli italiani e le raccolte punti è una grande passione: il 93% ne segue regolarmente una, mentre il 38% (ben 13 milioni) anche più di 3 nel corso dell’anno. Le raccolte punti Mulino Bianco raccontano una storia iniziata nel 1978 e che continua positivamente ancora oggi: l’80% degli italiani ha partecipato a una raccolta Mulino Bianco almeno una volta nella vita. La raccolta punti Mulino Bianco nel 2023 ha coinvolto 1.4 milioni di persone e a portarla a termine sono stati 400.000 partecipanti, quasi il doppio dell’anno precedente. A dimostrazione di quanto le raccolte punti siano un vero e proprio fenomeno di costume nazionale, che solo negli ultimi 3 anni ha portato nelle case degli italiani quasi 1 milione di premi.

Per il 2024 la Collection Mulino Bianco si rinnova e prevede due premi esclusivi collezionabili con due soglie punti così da renderli sempre più accessibili. In palio il Frullotto (55 punti), un iconico mini-frullatore firmato Brandani corredato da una borraccia estraibile, utile per sperimentare nuove ricette. Raccogliendo altri 5 punti sarà, inoltre, possibile aggiungere al Frullotto una seconda borraccia estraibile.

La Felicitazza (25 punti) è invece un bicchiere in ceramica dalla grafica colorata, con doppio fondo per mantenere stabile la temperatura della bevanda e un tappo in silicone. Un’abitudine, quella di integrare la frutta a colazione, che secondo i dati Nielsen riguarda solo 1 italiano su 5, pari a circa 11milioni di persone (il 18% della popolazione). In particolare, 7.6 milioni di persone (12%) scelgono la frutta fresca, 5 milioni (8%) la frutta secca e 2,6 milioni (4%) quella disidratata. Il Frullotto e la Felicitazza rappresentano dunque l’alleato ideale per arricchire il primo pasto della giornata, combinando la qualità e la bontà dei prodotti Mulino Bianco con il gusto della frutta fresca di stagione che, come confermano gli esperti, è una fonte di vitamine, antiossidanti, fibre e minerali.

La prima raccolta punti Mulino Bianco viene inaugurata nel 1978. Nei 20 anni successivi il brand del Gruppo Barilla promuove 16 Raccolte Punti (dal 1978 al 1996), mettendo in palio 108 premi e suscitando l’interesse degli italiani verso questo fenomeno, che si afferma come tradizione nazionale di successo. E’ proprio in quegli anni, infatti, che oltre 20 milioni di italiani collezionano 600 milioni di “spighe” e “covoni” per il Coccio del Mulino (in 8 versioni). Ma sono tantissimi gli oggetti promozionali che hanno fatto la storia delle raccolte punti Mulino Bianco: dal Bricco alla zuccheriera, fino ai coccini e ricettari sul pane.

Ma non solo utensili da cucina per la colazione: è il 1985 quando la raccolta punti di quell’anno si arricchisce di oggetti per la scuola del “Mugnaio Bianco” come astuccio e zaino, fino alla cintura portamonete. Il 1987 lascia spazio alla tecnologia con la pianola tascabile, la radio cuffia e il mangiacassette, mentre nel 1988 arrivano in premio la radio e la torcia magica. Protagonisti della raccolta punti del 1991 sono i walkie talkie, marsupio e binocolo seguiti negli anni successivi dalla caffettiera con Bricco del 1992, il fornetto scalda brioche, il geo watch, la macchina fotografica impermeabile, le automobiline radiocomandate, la cappuccina, fino al karaoke system e all’agenda game con cui si chiude la stagione d’oro delle raccolte Mulino Bianco. Ancora oggi è possibile ritrovare sul sito dell’Archivio storico del Gruppo Barilla molti di questi oggetti.

