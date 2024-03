Mundys lancia la sfida della sostenibilità negli aeroporti

"Siamo impegnati per la sostenibilità in pratica, non solo a parole ma con azioni concrete, intendiamo integrare la sostenibilità nei nostri modelli di business." Così il presidente di Mundys, Giampiero Massolo, ha riassunto l'approccio della controllata di Edizione (con partecipazioni anche da parte di Blackstone e Fondazione Crt) nell'essere un modello aziendale di Esg. Per favorire questa transizione, ha aggiunto, "è cruciale avere finanziamenti adeguati non solo in termini di quantità, ma anche per orientare gli investimenti verso destinazioni che potrebbero sembrare meno convenienti inizialmente." Il World Economic Forum ha chiesto il riconoscimento dell'Onu a Mundys per il suo impegno verso la decarbonizzazione negli aeroporti a livello globale. Lo riporta Il Giornale.

Il CEO di Mundys, Andrea Mangoni, sta conducendo un gruppo di lavoro per identificare gli strumenti finanziari più adatti da destinare al tema della decarbonizzazione negli aeroporti in tutto il mondo, trasformando Mundys da una classica holding finanziaria a una capogruppo di asset management, che agisce secondo una logica di controllo finanziario. Questo rapporto sarà presentato ai governi e ai circa 18.000 aeroporti nel mondo. "La nostra controllata Aeroporti di Roma (Adr) ha già avviato un'iniziativa con un'emissione di bond dedicati, che ha ottenuto un discreto successo," ha evidenziato Massolo, ribadendo che l'obiettivo è far sì che la sostenibilità e la decarbonizzazione non siano solo un costo, ma diventino una forma di finanziamento necessaria. "L'obiettivo di Mundys, nato solo un anno fa, è diventare il principale operatore di infrastrutture e mobilità integrate a livello internazionale, con una forte inclinazione allo sviluppo.

Per raggiungere questi obiettivi stiamo studiando una razionalizzazione del portafoglio e nuove acquisizioni di infrastrutture autostradali e aeroportuali di medie e grandi dimensioni, anche attraverso la partnership con Acs." Lo scorso dicembre il vicepresidente di Mundys e presidente di Edizione, Alessandro Benetton, è stato nominato "Global Advocate of the Year for Sustainability" dall'Unca, l'associazione.