Mundys, Grupo Costanera supporta la transizione energetica delle abitazioni

Mundys, Grupo Costanera incentiva la transizione energetica delle abitazioni cilene vicine alle reti autostradali

Il Grupo Costanera, una società del Gruppo Mundys leader nel settore delle infrastrutture in Cile, sta conducendo un programma di riqualifica ambientale nella capitale cilena. La società gestisce otto concessioni e oltre il 50% della rete urbana di Santiago, e ora si sta concentrando su interventi mirati per abbattere l'inquinamento atmosferico, in particolare il PM10. Al centro di questo sforzo sta la tangenziale Américo Vespucio, una delle principali arterie di Santiago, e altri comuni circostanti. L'obiettivo principale del programma è ridurre drasticamente le emissioni inquinanti causate dalla combustione di vecchie stufe a legna ancora in uso nelle zone residenziali.

Per raggiungere questo obiettivo, circa 800 impianti di riscaldamento a legna saranno sostituiti gratuitamente da pompe di calore o stufe elettriche più efficienti dal punto di vista energetico. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici cileno, non solo migliorerà la qualità dell'aria interna ed esterna, ma anche la sicurezza e il benessere complessivo delle comunità coinvolte. Il processo di sostituzione segue diverse fasi, inclusa la mappatura delle famiglie beneficiarie, informazioni dettagliate sui nuovi impianti e l'installazione dei dispositivi. Questo progetto dovrebbe essere completato entro il 2024.

Ma l'impegno del Grupo Costanera non si limita alla sostituzione delle stufe. La società sta anche lavorando a un ampio piano di riqualificazione urbana nelle aree limitrofe alla tangenziale Américo Vespucio. Questo piano integrato mira a migliorare la qualità della vita di circa 600.000 abitanti, introducendo elementi di sostenibilità e tecnologie innovative. Tra le iniziative previste, vi è l'installazione gratuita di finestre a pannelli termici per migliorare l'isolamento acustico e termico degli edifici, la realizzazione di parchi giochi per bambini e famiglie, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e la creazione di parcheggi e piste ciclabili ombreggiate.

Inoltre, il progetto prevede la riqualificazione dell'illuminazione a LED lungo le autostrade, nonché la manutenzione e la creazione di attraversamenti pedonali sicuri. Dunque, il Grupo Costanera sta dimostrando un forte impegno per la sostenibilità ambientale e il benessere delle comunità locali, promuovendo soluzioni innovative e mirate per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nella città di Santiago del Cile.