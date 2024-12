Yunex, la società dei Benetton dei semafori dotati di IA conquista Londra e Bolzano

Yunex Traffic (Mundys) conquista Londra e Bolzano con i suoi semafori dotati di IA

Yunex Traffic, la controllata di Mundys e leader mondiale nei sistemi di trasporto intelligenti, continua la sua espansione internazionale con due importanti traguardi. La società, che si distingue per i suoi semafori dotati di IA, ha recentemente ottenuto la gestione completa dei semafori di Londra e ha anche debuttato operativamente in Italia, assumendo il controllo del traffico nel comune di Bolzano.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Yunex è stata promossa dalla capitale britannica per gestire i 5.500 semafori dell’intera area metropolitana, un passo avanti rispetto ai precedenti 4.000 gestiti in alcune zone urbane. Nel dettaglio, la tecnologia avanzata sviluppata dall’azienda consente di riconoscere in tempo reale i diversi mezzi di trasporto, ottimizzando i flussi di traffico e riducendo i tempi di percorrenza fino al 20% e le code automobilistiche del 15%.

In Italia, invece, Yunex ha implementato a Bolzano una piattaforma software all’avanguardia per la gestione intelligente dei 53 semafori cittadini. La raccolta di dati in tempo reale e la regolazione dinamica dei piani semaforici hanno migliorato l’efficienza del traffico, mentre le lanterne di nuova generazione sviluppate internamente hanno ridotto i consumi energetici di quasi il 90%.

Con oltre un secolo di storia, Yunex Traffic, il cui quartier generale si trova a Monaco di Baviera, è oggi attiva in più di 600 città in 40 Paesi, gestendo la mobilità di metropoli come Singapore, Bogotà, Bruxelles e Praga. A livello globale, l’azienda è guidata da Jon Newhard, esperto di sistemi di trasporto intelligenti e in Italia da Gino Franco, ex Swarco. La missione di Newhard è accelerare l’espansione commerciale e integrare ulteriormente Yunex nella piattaforma di mobilità di Mundys, che comprende anche Abertis, Adr e Telepass, sotto la guida strategica di Andrea Mangoni. L’Europa rappresenta al momento circa l’85% dei ricavi di Yunex, ma l’area americana, trainata dagli Stati Uniti, è in forte crescita.