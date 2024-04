Sistemi di trasporto intelligente, Mundys sceglie la nuova squadra per Yunex

Yunex Traffic ha un nuovo amministratore delegato, il manager americano Jon Newhard, recentemente designato dalla Capo dell'infrastruttura del gruppo e dei servizi di mobilità Mundys. Anche il numero di italiani nel consiglio di amministrazione della società con sede a Monaco, specializzata in sistemi di gestione del traffico intelligente e acquisita circa due anni fa da Siemens, sta aumentando. Elisabetta De Bernardi (responsabile degli investimenti nei settori aeroportuali e della mobilità di Mundys) si unisce al consiglio di amministrazione, insieme al direttore finanziario di Yunex Jan Villwock Tiziano Ceccarani, che è anche il direttore finanziario di Mundys, ed è il nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza di Yunex, insieme alla Presidente Susanna Schneeberger, ad Andrea Varese e Mario Colombo, oltre ai rappresentanti sindacali, seguendo le consuetudini tedesche. Questo è riportato nell'inserto del Messaggero MoltoEconomia.

Questa è la squadra dirigenziale incaricata di guidare effettivamente la nuova fase di Yunex Traffic, concentrata principalmente sulla crescita internazionale delle attività e sulla creazione di valore sostenibile, soprattutto in un Paese strategico come gli Stati Uniti. Jon Newhard è uno dei principali esperti del settore dei Sistemi di Trasporto Intelligente, nel quale opera da oltre vent'anni: ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende globali come Trafficware e Cubic. Dopo essersi laureato in Economia e Ingegneria a West Point, ha conseguito un MBA in General Management presso la Harvard Business School. È, di fatto, la figura scelta dall'azionista Mundys per assumere la direzione di Yunex, con l'obiettivo di rilanciare l'azienda e farla progredire sul fronte commerciale e della crescita del fatturato. "Penso che l'intelligenza artificiale, il computing periferico e la diffusione dei digital twins siano tra le tecnologie emergenti più interessanti per affrontare le sfide della mobilità futura", ha dichiarato Newhard a MoltoEconomia.

Il settore dei Sistemi di Trasporto Intelligente, nel quale l'ex controllata di Siemens è uno dei principali attori globali, è in continua espansione a livello mondiale e risponde alla necessità di fluidificare il traffico nelle città, riducendo i tempi di percorrenza e l'inquinamento. Attualmente la maggior parte delle emissioni di CO2 deriva dai trasporti - che rappresentano circa il 18% delle emissioni totali - è generata dai veicoli stradali e, al contempo, i livelli di congestione nelle principali città sono in aumento. Una situazione destinata a peggiorare ulteriormente: secondo le stime del settore, entro il 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in grandi città rispetto al 55% nel 2018 e al 60% entro il 2031, con conseguenti effetti negativi sulle emissioni. È in questo contesto che aziende come Yunex credono di poter fare la differenza.

Newhard, infatti, è convinto: "La soluzione di questi problemi è multidimensionale, ma la tecnologia è uno degli elementi cruciali e il nostro compito è collaborare con i nostri partner locali per aiutarli a risolvere i problemi di mobilità". La sfida riguarda anche l'Italia. Un recente rapporto della società specializzata Inrix ha inserito Roma e Palermo tra le dieci città europee più congestionate dal traffico. Forse anche per questo, poche settimane fa, Yunex ha aperto una filiale a Milano, guidata dal country manager Gino Franco, un'altra figura di spicco nel settore. Chiunque sia bloccato nel traffico delle grandi città può sperare che l'intelligenza artificiale di Yunex, oltre a ridurre l'inquinamento, risolva la classica coda interminabile al semaforo. Per comprendere il funzionamento di questi sistemi, basta guardare a Wiesbaden, città dell'ovest della Germania con circa 300.000 abitanti. Qui Yunex Traffic ha installato un sistema di gestione del traffico che integra in tempo reale i dati sulla mobilità con quelli ambientali, gestendo i flussi in modalità predittiva e prevenendo il superamento delle soglie di inquinamento. In altre parole, se i sensori prevedono un aumento dell'inquinamento nel centro tra alcune ore, il sistema regola gli accessi e la durata dei semafori per evitare il superamento dei limiti.

Naturalmente, vengono fornite tempestivamente tutte le informazioni necessarie agli automobilisti, che possono quindi decidere se proseguire il viaggio in auto o optare per il trasporto pubblico. Anche a Praga sono in corso lavori per introdurre una soluzione di controllo del traffico adattivo, con l'obiettivo di ridurre i tempi di viaggio dei veicoli e migliorare il flusso. A Francoforte, Yunex sta installando un sistema che consente la comunicazione tra veicoli (in questo caso treni, metropolitana e tram) e infrastrutture. Utilizzando un sistema radio, si abilita una comunicazione bidirezionale tra i treni e le infrastrutture, che sono quindi connesse digitalmente in tempo reale. Questo consentirà di aumentare la frequenza dei servizi di trasporto pubblico su rotaia, riducendo i tempi di viaggio e consentendo all'autorità locale di migliorare l'offerta di trasporto pubblico senza dover necessariamente costruire nuove stazioni o linee.

A Linz, l'intelligenza artificiale viene impiegata per rendere più sicuri gli ingressi e le uscite dalle scuole. Yunex ha installato nelle vicinanze delle scuole una soluzione in grado di riconoscere e classificare i vari utenti della strada (come bambini, pedoni con mobilità ridotta, biciclette, ecc.), calcolandone i tempi di attraversamento e adattando i semafori alle rispettive esigenze. Quando il sistema rileva un aumento del traffico di genitori e bambini, ad esempio durante l'orario di uscita dalla scuola, regola di conseguenza i semafori per consentire un attraversamento sicuro, deviando il traffico su altre strade dove il flusso è più fluido.