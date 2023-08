Mykonos, 520 euro per 2 drink. La clamorosa denuncia di una turista americana

Mykonos da pazzi, 520 euro per due drink e qualche stuzzichino. La clamorosa "denuncia" di una turista americana

A Mykonos il conto può essere più salato di quanto si possa pensare. Un noto ristorante dell’isola greca, il DK Oyster Bar, è finito al centro della bufera per uno scontrino da rimanere a bocca spalancata. La “vittima” del locale è Amber Pace, una 25enne di New York in vacanza con un’amica.

Nonostante Amber, come spiega il The Sun, affermi di aver ripetutamente chiesto al cameriere di confermare i prezzi delle pietanze proprio perché consapevole di quanto si dicesse sul locale in questione, il conto finale si è rivelato molto più alto di quanto la ragazza si sarebbe mai potuta aspettare.

“Ho detto al nostro cameriere tre volte ‘per favore assicurati che sia quello da 17 sterline (20 euro ndr), non voglio niente di più’, e lui continuava a dire che aveva capito”. Amber parla di aver ordinato due drink e due stuzzichini, nella sua "denuncia", e di aver ricevuto per questo un conto di 450 sterline (520 euro). Aggiunge inoltre che il menù non le è mai stato dato. Il conto finale di Amber e della sua amica includeva le consumazioni e un costo di servizio del 10%, che si aggiungeva all'importo totale. Tra l’altro, come scrive il Messaggero, secondo la turista, il cibo non era neanche buono. “I miei calamari fritti erano gommosi e insapore, e le zampe di granchio del mio amico erano eccessivamente salate”.

Sebbene Amber e Aubrey abbiano cercato di risolvere la situazione con il manager il giorno successivo, il loro reclamo è stato respinto e sono stati accusate di non aver prestato sufficiente attenzione al menu, nonostante loro dicano che gli è stato mai dato. Amber inoltre aggiunge che “Il titolare era scortese, ci ha preso in giro e non ha fatto nulla al riguardo”. Il ristorante "DK Oyster", finisce così al centro delle critiche e (per ora) non replicano alle accuse.