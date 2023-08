Navigator si prende Cesare Fiorucci: il re dei salumi diventa tedesco

Cesare Fiorucci è stata venduta a Navigator: così i salumi "diventano" tedeschi

La multinazionale messicana Sigma Alimentos S.A. ha venduto il 100% della società Cesare Fiorucci Spa - tra i marchi leader in Italia nel settore dei salumi, meglio nota nelle gdo con il nome di Casa Fiorucci - a Navigator Group e White Park Capital, un gruppo industriale diversificato specializzato nell’acquisizione di aziende europee, al fine di migliorarne la redditività e garantire un futuro a lungo termine ai propri stakeholder. Navigator ha sede a Düsseldorf e gestisce un portafoglio diversificato di aziende in Germania, Svezia, Francia e Svizzera. White Park è un gruppo industriale basato a Dublino specializzato nella riorganizzazione e rilancio di rami d’azienda.

Con l’acquisizione, i nuovi soci mirano a rilanciare l’offerta e la distribuzione dei prodotti dello storico marchio Fiorucci nei canali di riferimento in Italia e all’estero in virtù di un importante piano di investimenti e di rilancio di lungo periodo. L’obiettivo è di riportare una azienda e un marchio che ha 170 anni di vita ad una redditività e ad una crescita adeguate al suo potenziale. Il piano di rilancio di lungo periodo si articolerà in una prima fase di riorganizzazione a cui seguirà una fase di crescita supportata da rilevanti investimenti. Cesare Fiorucci Spa viene quindi ricapitalizzata con rilevanti risorse finanziarie.