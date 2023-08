Prosciutto crudo, meglio non esagerare: come capire quando fa male alla salute

Prosciutto crudo, attenzione all'etichetta: come capire quando fa male alla salute

Il prosciutto crudo non è sempre uguale. Tra i grandi patrimoni della cucina italiana, questo alimento fa gola alla stragrande maggioranza delle persone. Però, non tutte le marche produttrici di prosciutto crudo offrono prodotti della stessa qualità e, dunque, con gli stessi benefici per la salute.

Questo tipo di prosciutto contiene le vitamine del gruppo B, che contribuiscono al corretto funzionamento del sistema nervoso e al metabolismo energetico. Nel prosciutto crudo ci sono i grassi monoinsaturi che fanno bene al cuore perché riducono il colesterolo cattivo (LDL) e aumentano il colesterolo buono (HDL), aiutando a mantenere un sistema cardiovascolare sano.