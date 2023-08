Pericolo zecca: dopo il morso si diventa allergici alla carne

Alpha-gal spaventa gli Usa: dilaga l’allergia da carne rossa provocata dal morso di una zecca

Una nuova malattia sta terrorizzando l'America dei barbecue: si chiama Alpha-Gal Syndrome, si sviluppa a partire dalla puntura di una zecca e rende le persone allergiche alla carne rossa. Secondo un rapporto governativo degli Stati Uniti pubblicato la scorsa settimana, dal 2010 sono oltre 100mila i casi accertati, ma le autorità ritengono che molte altre persone abbiano il problema e non lo sappiano.

La reazione si verifica quando una persona infetta mangia carne rossa, non è causata da un germe ma da una sostanza, l'Alpha-Gal, presente sia nella carne che nella saliva delle zecche. Quando l’Alpha-Gal entra in circolazione scatena una risposta immunitaria e può portare a una grave reazione allergica, tuttavia i funzionari dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno dichiarato di non essere a conoscenza di decessi accertati.