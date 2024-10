Nessuna sorpresa dal Pil, invariato al +0,4% annuo nel terzo trimestre. Segnali di ripresa dalla Germania

Pil invariato al +0,4% annuo nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre del 2024, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'eurozona e dello 0,3% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Nel secondo trimestre del 2024, il Pil era cresciuto dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,9% sia nell'area dell'euro che nell'Ue nel terzo trimestre del 2024, dopo il +0,6% nell'area dell'euro e il +0,8% nell'Ue nel trimestre precedente.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati per il terzo trimestre, l'Irlanda (+2%) ha registrato l'aumento più elevato rispetto al trimestre precedente, seguita dalla Lituania (+1,1%) e dalla Spagna (+0,8%). I cali sono stati registrati in Ungheria (-0,7%), Lettonia (-0,4%) e Svezia (-0,1%). Tra i big, l'Italia è stimata allo 0%; Germania +0,2%; Francia +0,4%. I tassi di crescita anno su anno sono stati positivi per sette paesi e negativi per sei.