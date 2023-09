Nestlé investe nel cioccolato bianco. Polo esclusivo in una sede Perugina

Nestlé e il piano per il cioccolato bianco. "Incremento dei volumi del 15% dal 2025"

Nestlè annuncia un importante investimento e si rafforza nel settore della produzione di cioccolato bianco. Il gruppo ha deciso di mettere sul piatto 6,5 milioni per lo stabilimento Perugina di San Sisto finalizzato ad aumentare la centralità dell’hub internazionale per il Gruppo. Grazie a questo investimento, infatti, lo stabilimento diventerà il polo produttivo esclusivo delle tavolette di cioccolato bianco a marchio Galak e Milkybar destinate a tutto il mercato europeo di Nestlé. Questo importante investimento consentirà di ammodernare la linea di produzione del cioccolato bianco che sarà operativa a partire dalla metà del 2024. Sarà rinforzata in particolare la fase di packaging delle tavolette con una tecnologia più evoluta e performante.

A seguito di questo ammodernamento, Nestlé prevede già dal 2025 un incremento del 15% dei volumi produttivi sulla linea delle tavolette di cioccolato bianco rispetto alla produzione attuale. "Lo stabilimento di San Sisto riveste un ruolo sempre più centrale nella strategia di crescita del Gruppo Nestlé, come dimostra questo nuovo investimento sulla linea del cioccolato bianco, che contribuirà a rendere la fabbrica ancora più competitiva all’interno del Gruppo a livello internazionale", ha dichiarato Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia.