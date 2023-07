Netflix, boom di abbonati: + 6 mln. Lo stop agli account condivisi premia

Netflix, boom di abbonamenti dopo lo stop alla modalità condivisa

L’addio recente agli abbonamenti condivisi si è rivelato una cuccagna di nuovi iscritti per Netflix, giunti a quota 5,89 milioni nel secondo trimestre 2023. Lo rivelano i dati ufficiali pubblicati dall’azienda californiana, regina dell’audiovisivo in streaming.

Il maggior incremento di utenti affezionati c’è stato in Europa, Medio Oriente e Africa per un totale di 2,43 milioni di nuovi abbonamenti; sono 1,2 milioni quelli in America Latina, quasi a pari merito con l’1,17 milioni di Usa e Canada. Asia e Pacifico restano in coda a sfiorare il milione. In questo modo, il numero di utenti abbonati a Netflix raggiunge i 238,9 milioni, circa 18 milioni in più nello stesso periodo dello scorso anno.

I risultati raggiunti dal colosso dell’entertainment hanno stupito persino Wall Street, nonostante – riferisce Teleborsa - in termini di fatturato non ci siano state grandi variazioni rispetto al trimestre precedente per l’azienda: da 8,162 a 8,187 miliardi. Per questo, il titolo ha subìto una flessione del 9% in Borsa.

Le previsioni per il prossimo però sono in rialzo: Netflix prevede di fatturare 8,52 miliardi di dollari, con un utile di 1,890 miliardi. Qualora questi dati fossero confermati, si registrerebbe una crescita del 7,5%; un risultato record rispetto al terzo trimestre del 2022.