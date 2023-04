New York, Tiffany riapre le porte dello storico negozio sulla Fifth avenue

Tiffany New York primo piano

Tiffany, riapre lo storico negozio sulla Fifth avenue tra alta gioielleria e opere d'arte

Una serata, quella di ieri 26 aprile, da ricordare per Tiffany, che ha celebrato a New York il re-opening dello storico store sulla Fifth avenue. E l'ha fatto con un evento a cui hanno presenziato i vertici della gioielleria di lusso Anthony Ledru, presidente e AD di Tiffany, e Alexandre Arnault, vicepresidente esecutivo del prodotto e della comunicazione del brand nonché figlio del patron di Lvmh Bernard Arnault. Tra le celebrity sono intervenute le attrici Gal Gadot, ambassador della maison, Ayaka Miyoshi e Paola Locatelli.

La ristrutturazione e la riapertura dell’iconico punto vendita della Grande Mela sono state infatti ereditate dal colosso del lusso francese dopo che acquisì il marchio a gennaio 2021, e sono da subito rientrate nei piani di "svecchiamento" del brand, che proprio di recente è stato protagonista di una fortunata collaborazione con Nike. La boutique, inaugurata per la prima volta nel 1940, prende adesso il nome di "The Landmark" e si estende per ben dieci piani, diventando uno dei negozi più grandi di tutta Manhattan.