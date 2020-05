Nexi: siglata la partnership con Net Insurance

Nexi arricchisce la propria piattaforma siglando una partnership con Net Insurance all'interno del progetto Nexi Open con l'obiettivo di offrire vantaggi tangibili per le banche e per i propri clienti

Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Italia, sigla un accordo con Net Insurance che diventa così il partner assicurativo in Nexi Open, l’ecosistema di servizi in ambito open banking lanciato da Nexi a metà aprile.

Grazie all’accordo, Nexi metterà i servizi innovativi di Net Insurance a disposizione delle proprie banche partner che potranno così offrire ai propri clienti delle coperture assicurative mirate, attivabili in real time e in modo completamente digitale.

I clienti delle banche che aderiscono a Nexi Open, quando effettuano un acquisto con strumenti di pagamento digitale, da oggi possono attivare istantaneamente una copertura assicurativa temporanea, calibrata sulle proprie esigenze e relativa al prodotto o servizio acquistato: attività sportive, viaggi, mobilità, bagagli e molto altro. Net Insurance mette a disposizione anche polizze individuali per la clientela operante nel commercio, nei servizi, nel turismo.

Per le banche è un’occasione per valorizzare la possibilità dell’accesso ai conti fornita dall’open banking, perché permette di intercettare, previo consenso dell’utente, le transazioni con un potenziale da assicurare e di proporre così offerte su misura: si tratta di un vantaggio importante per gli istituti di credito, perché possono allargare il proprio tradizionale perimetro di offerta, garantendo ai propri clienti servizi nuovi e differenziati.

“Nexi Open è la nostra piattaforma in ambito Open Banking nata per portare alle banche soluzioni utili per migliorare la soddisfazione dei loro clienti e per sviluppare nuove fonti di redditività – commenta Daniele Gabbai, Head of Strategic Partnerships & Alliances di Nexi – L’accordo con Net Insurance è un tassello fondamentale nel progetto di costruzione di un ecosistema di partnership che mettiamo a disposizione delle banche, confermando così il nostro ruolo di PayTech loro alleata”.

Enabler tecnologico dell’offerta Net Insurance sarà Yolo Group, riconosciuto player nell'Insurtech e partner della Compagnia, forte nella sua capacità di offrire servizi digitali e un’innovativa user experience.

“L’accordo con Nexi è una tappa fondamentale per il posizionamento digitale della Compagnia - ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance - L’intesa segna l’ingresso ufficiale di Net Insurance nell’ecosistema dell’Open Banking, uno dei driver strategici dei processi innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Una modalità per ampliare la cooperazione coi nostri partner da un lato, dall’altro l’opportunità concreta per estendere il nostro raggio d’azione”.

Nexi è la PayTech delle banche quotata su MTA di Borsa Italiana, leader in Italia nei pagamenti digitali e operante in partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che rappresentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Services.

Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama assicurativo italiano. Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.