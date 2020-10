Next Generation, con Talent Garden due giorni per guardare al futuro

Con Talent Garden due giorni per guardare al futuro

Oltre 200 partecipanti tra istituzioni, startup, incubatori, imprese e associazione insieme per comporre l’agenda per l’innovazione, proposte concrete e attuali da presentare direttamente alle istituzioni in vista del Recovery Plan. Talent Garden a Roma ha ospitato l’evento "Next Generation, the Italian Innovation Society", una due giorni pensata per portare sul campo l’esperienza di centinaia di ‘key player’ dell’ecosistema innovativo italiani e ridefinire il futuro del Paese partendo da tre asset fondamentali: food tech, formazione e patrimonio culturale.

Da questa manifestazione è emerso che c’è “una grande voglia di mettersi in gioco, di non pensare alle avversità del momento, di lavorare e creare un nuovo sistema che si basa sulle nuove tecnologie digitali, di pensare a un Paese diverso, nuovo, che corre veloce e pensa al futuro", come ha commentato ad Affaritaliani.it Lorenzo Manternini, co-founder e country manager Italia di Talent Garden. Questo evento è importante perché “fa emergere parecchie suggestioni per il decisore politico e da un grande messaggio di speranza in un momento di grande difficoltà dovute alla pandemia", ha aggiunto. "Quando le cose vanno bene è troppo facile, e quando ci sono difficoltà bisogna mettersi in gioco e dimostrare di essere un sistema".

Oltre ai ministri Paola Pisano, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Luigi Di Maio, Teresa Bellanova, sul palco hanno preso la parola la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti; con uno speciale focus sul mondo degli investimenti con gli interventi, fra gli altri, di Giovanni Tamburi di Tamburi Investment Partners, Stefano Donnarumma, AD di Terna ed Enrico Resmini, ad di Cdp Venture Capital.

“Il ruolo di Terna è tipico di un’azienda infrastrutturale. Terna si occupa di trasporto della rete elettrica, ed è il regista del settore elettrico italiano dal punto di vista anche dello sviluppo di tutti quegli investimenti che servono ad accompagnare la transizione energetica. Questo si fa attraverso una serie di investimenti molto ingenti, che servono per abilitare lo sviluppo delle rinnovabili e di tutte le attività industriali”, ha spiegato Stefano Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Terna, intervenendo dal palco.

Investire di più nel digitale, ha affermato il numero uno di Poste Italiane, Matteo Del Fante, durante il suo intervento sul palco di Next Generation. “Facciamo investimenti importanti sulla formazione e nel digitale. Le aziende, come la mia, hanno grandi responsabilità nel digitale, cioè dobbiamo identificare lo sviluppo del nostro business in chiave evolutiva e utilizzando questa nuova rivoluzione per accelerare il nostro business, e la maniera in cui lo facciamo andando a selezionare quelle aziende che ci aiutano a crescere nella nostra attività".

Talent Garden è la piattaforma nata a Brescia nel 2011, leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Ha come obbiettivo principale quello di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività, formazione e programmi di networking.