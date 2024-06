Nokia 3310, il cellulare indistruttibile torna di moda e ora vale una fortuna

Il ritorno del Nokia 3310: ecco perché vale ancora oggi una fortuna

Il Nokia 3310 è come quel vecchio amico d'infanzia a cui non smetti di voler bene, nonostante il passare degli anni. Lanciato nel lontano 2000, questo telefono ha conquistato milioni di cuori grazie alla sua resistenza da guerriero, alla batteria che sembrava non morire mai e alla facilità d'uso che lo faceva amare da tutti. E anche oggi, dopo quasi 25 anni, il Nokia 3310 continua a stupirci, e ora è persino diventato un oggetto di culto per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.

Quando il Nokia 3310 fece il suo debutto, il mondo dei cellulari andò in subbuglio. Il 3310 arrivò proprio al momento giusto, con oltre 126 milioni di unità vendute, diventò in poco tempo uno dei telefoni più venduti di sempre. Le sue caratteristiche principali erano una batteria che durava giorni, una struttura resistente e il leggendario gioco Snake che tutti ben ricorderemo. Dal design compatto e l'interfaccia user-friendly, il Nokia 3310 era un cellulare adatto sia dai giovani che agli adulti, nonostante l'assenza di fotocamera o di una connessione internet.

Oggetto di collezione

Negli ultimi anni, il valore del Nokia 3310 è schizzato alle stelle, alimentato dalla nostalgia e dal collezionismo. Per molti, rappresenta un tuffo nel passato, un'epoca in cui la tecnologia era più semplice e meno invadente.

Nel 2017, Nokia ha rilanciato il 3310 con una versione aggiornata, mantenendo l'iconico design ma aggiungendo alcune modernizzazioni. Anche se non ha eguagliato il successo del modello originale, ha continuato a tener viva la leggenda del 3310, attirando vecchi fan nostalgici e nuovi utenti curiosi. E il prezzo non è affatto BASO. Oggi, sul mercato, il Nokia 3310 può valere diverse centinaia di euro, soprattutto se in buone condizioni e con accessori originali. Basta una rapida ricerca su eBay per trovare esemplari ancora imballati venduti fino a 400 euro.

4o