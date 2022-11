Non comprare mai questo miele al supermercato: ecco il peggiore in commercio

Miele, ecco il peggiore in assoluto: non comprarlo mai al supermercato

Il miele è una sostanza dolce al 100% naturale, prodotta dalle api mellifere dal nettare delle piante ma anche dalle loro secrezioni. In commercio si trovano diversi tipi di miele: di agrumi, di acacia, di tiglio, di eucalipto, di castagno, millefiori e tanto altro ancora, ognuno con il proprio gusto e colore.

Le loro caratteristiche organolettiche e chimiche sono sempre diverse in relazione alla località di provenienza, alla flora ma anche all’epoca di raccolta e alla specie di api che si occupano della loro produzione.

Cosa significa miele non pastorizzato? La temperatura all’interno dell’alveare è abbastanza alta ma se il miele viene estratto può iniziare il processo di cristallizzazione, ovvero il processo in cui diventa solido oppure semisolido. Generalmente, questo cambia in base alla composizione del miele: in quanto è veloce in quelli ricchi di glucosio che fa rapprendere il prodotto invece, al contrario, una forte prevalenza di fruttosio li fa restare nella forma liquida.

Il miele non pastorizzato, chiamato anche grezzo o crudo, è quel miele cristallizzato che però non viene sottoposto ad alcun trattamento termico conservando intatti tutti i suoi nutrimenti. La gran parte del miele che troviamo sugli scaffali dei negozi subisce un processo di pastorizzazione.

Quest’ultimo oltre ad eliminare tutte le eventuali forme batteriche, permette anche che il miele non si cristallizzi, restando quasi liquido. Come si riconosce il miele non pastorizzato? Questo è possibile cercare semplicemente la dicitura: miele non sottoposto a trattamenti termici. E’ bene comunque evitare tutti quei prodotti con le bollicine in quanto potrebbero essere indice di alterazione.

Le proprietà del miele non pastorizzato

Il miele grezzo è una vera miniera di elementi nutritivi grazie alla composizione fatta da zucchero (75-80%), acqua (17%), sali minerali quali il ferro, il calcio e il fosforo (0,1-1,5%), le proteine e gli aminoacidi (0,2-2%) e le vitamine del gruppo B. Pertanto il miele non pastorizzato possiede proprietà e benefici importanti.

Questo gustoso prodotto naturale ha un effetto inibitorio su circa 60 specie di batteri. Agisce come antinfiammatorio per stomaco e intestino aiutando la mucosa intestinale danneggiata e stimolando la crescita di nuovi tessuti. Migliora il livello di zuccheri presente nel sangue controllando la glicemia.

E’ un energizzante naturale assimilabile e si occupa proprio di aiutare il cervello a lavorare meglio Permette di curare alcune ferite, migliorando la condizione della pelle. Molti studi lo definiscono un super-alimento a livello terapeutico e nutrizionale.