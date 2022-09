Nordstream, danni senza precedenti. Berlino: "Ci attaccano". Vola il gas

Guerra Russia Ucraina, Nordstream sotto attacco. Berlino: "Rischio sabotaggio"

Fughe di gas “senza precedenti” stanno interessando tre linee offshore di Nordstream 1 e 2, gasdotto che attraverso il Mar Baltico trasporta direttamente gas russo in Europa occidentale, passando per la Germania: il governo danese questa mattina ha annunciato di aver elevato il suo livello di allerta sulle infrastrutture energetiche, a causa di perdite rare e inspiegabili avvenute nel Mar Baltico.

Per il governo federale tedesco è possibile che gli impianti siano stati danneggiati da attacchi. A rivelarlo è il quotidiano Tagesspiegel, che cita fonti proprie, aggiungendo che "si è verificato un calo di pressione nei due gasdotti a breve distanza l'uno dall'altro". Secondo il quotidiano, Berlino non considera la contemporanea interruzione dei gasdotti una "coincidenza". “Non possiamo immaginare uno scenario che non sia un attacco mirato", ha sottolineato la stessa fonte. In Germania si dibatte quindi su due ipotesi principali al momento: all'origine dell'agguato potrebbe esserci l'Ucraina o qualche suo alleato; oppure potrebbe essersi trattato di un'operazione russa sotto falsa bandiera, per alimentare maggiore insicurezza e far salire i prezzi del gas ulteriormente.

Per Varsavia invece la colpa è di Mosca: la Polonia punta il dito contro la Russia per le tre fughe di gas scoperte lungo i gasdotti NordStream 1 e NordStream 2. Per le autorità polacche si tratterebbe di una provocazione russa: "Purtroppo, il nostro vicino persegue costantemente una politica aggressiva. Se è capace di una politica militare aggressiva in Ucraina è ovvio che non si può escludere alcuna provocazione, anche...in Europa occidentale", ha dichiarato il viceministro degli Esteri Marcin Przydacz.

Guerra Russia Ucraina, Ue: "Niente panico per la sicurezza degli approvigionamenti"

Inoltre, come anche per la fuga rilevata il giorno prima su Nord Stream 2, sono state adottate misure di sicurezza: è vietata la navigazione entro un raggio di 5 miglia nautiche (circa 9 chilometri) e il sorvolo entro un raggio di 1 chilometro attorno al luogo delle perdite. Secondo le autorità, gli incidenti non hanno conseguenze per la sicurezza o la salute dei residenti delle vicine isole danesi di Bornholm e Christianso. Inoltre, l'approvvigionamento energetico del paese non è coinvolto.

La riposta europea non s'è fatta attendere. Tim McPhie, portavoce della Commissione europea, nel briefing quotidiano con la stampa, ha dichiarato che “la Commissione europea è stata informata riguardo a tre fughe individuate nei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2, due nel primo e una nel secondo" ma "per il momento queste fughe non hanno messo a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti dal momento che le consegne di gas sul Nordstream 1 sono azzerate da settimane e il Nordstream 2 non è ancora autorizzato ad operare”.

Nordstream sotto attacco, Ue: "Prematuro speculare sulle cause". Vola il prezzo del gas

"Seguiamo l'impatto potenziale della fuga di metano, un gas con effetti importanti sul cambiamento climatico e l'inquinamento dell'aria, e siamo in contatto con gli Stati membri sulla navigazione marittima", ha aggiunto il portavoce. "E' prematuro speculare sulle cause", ha detto McPhie rispondendo a una domanda su un potenziale sabotaggio delle condotte.

Il presunto attacco ha fatto balzare subito in avanti il prezzo del gas: dopo quattro sedute in calo, in scia all'annuncio da parte di Nord Stream il prezzo è iniziare a salire: i future Ttf viaggiano ad Amsterdam in rialzo del 10% a 191,5 euro al megawattora. In ripresa anche i prezzi del petrolio, con il wti che sale dell'1,1% a 77,6 dollari al barile e il brent che avanza dell'1,5% a 85,30 dollari.

Aumenti anche per le principali commodities alimentari con il grano duro che sale dell'1% e quello tenero dell'1,1%. Tensione anche sullo spread che ha toccato quota 250 punti, con il rendimento dei titoli di Stato decennali italiani che sale al 4,65%, 16 punti base in più da ieri. Il differenziale è a 254, con i Bund che garantiscono il 2,11% (due punti base in più).