Accelerazione finanziaria, Intesa Sanpaolo: parte la 3ª Elite Lounge del 2023

Intesa Sanpaolo, al via la 3ª Elite Lounge del 2023: focus su internazionalizzazione, innovazione strategica, finanza innovativa, cultura aziendale e buona governance

Parte la terza ELITE Lounge del 2023, organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Obiettivo del progetto è riuscire ad individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita attraverso un set di servizi a supporto del business. In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 360 imprese d’eccellenza provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti.

Le 22 piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo per questa terza Lounge avranno l’opportunità di unirsi al network e beneficiare di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia. Le PMI provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui il Medicale, il Food, l’Edilizia, il Metalmeccanico. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’innovazione strategica, l’internazionalizzazione, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie, temi, questi, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia (il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese) e con i 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle PMI.