Accenture: Piero Zanchi nominato nuovo Responsabile Technology

Accenture: annunciata la nomina di Piero Zanchi come nuovo Responsabile Technology Italia

Piero Zanchi assume il ruolo Responsabile Technology per Italia, Centro Europa e Grecia e guiderà la strategia tecnologica di Accenture, portando avanti l'impegno della società nel fornire soluzioni innovative e trasformative ai propri clienti. "Assumere questa posizione chiave in un momento così cruciale del settore tecnologico è un'opportunità ed una responsabilità straordinaria. Sono determinato nel portare avanti la nostra missione di fornire soluzioni innovative e trasformative ai nostri clienti ", ha commentato Piero Zanchi.

L'Italia riveste un ruolo di primaria importanza per Accenture, essendo il quarto Paese per rilevanza e radicamento sul territorio. Con una media di 3.500 nuove assunzioni all'anno, l'azienda dimostra un forte impegno nell'investire sul talento locale e nello sviluppo delle risorse umane. Laureato in Informatica con indirizzo matematico, Piero Zanchi è entrato in Accenture nel 1995. Dopo aver operato per due anni nella branch australiana di Accenture, ha svolto un ruolo chiave nell'apertura e nello sviluppo della sede di riferimento del Middle East a Dubai. Negli ultimi anni è stato Managing Director di Accenture Digital e responsabile Accenture per le Intelligent Platform Services di Italia, Centro Europa e Grecia.