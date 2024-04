Acqua Sant’Anna: inaugurata la mostra fotografica 'Acqua-Liquida bellezza'

Acqua Sant’Anna: dall’8 al 24 Aprile alla Galleria Still di Milano aperta la mostra con gli scatti di Silvano Pupella 'Acqua-Liquida bellezza'

"Acqua-Liquida bellezza" rappresenta la mostra fotografica organizzata da Acqua Sant'Anna, con le opere di Silvano Pupella, in programma presso la Galleria Still di Milano dall'8 al 24 aprile. Questa esposizione segna l'inizio di un entusiasmante viaggio di Acqua Sant'Anna nel mondo dell'arte. Da qui prende forma un vasto progetto di "culturalizzazione" dell'azienda con Acqua Sant'Anna al centro. L'arte è un linguaggio universale che può arricchire le dinamiche industriali. La fusione tra arte, aspetti sociali, etica e inclusione è diventata cruciale per le imprese e Acqua Sant'Anna si impegna a promuovere il concetto di "Arte e Industria" attraverso un progetto che, grazie a varie iniziative, diventa il filo conduttore della sua comunicazione.

Non si tratta solo di mecenatismo o sponsorizzazione, bensì della collaborazione perfetta tra arte e impresa, un'esperienza che consente di creare legami significativi e virtuosi, offrendo opportunità di visibilità uniche e distintive. La mostra “Acqua-Liquida bellezza” raccoglie oltre 50 scatti di Silvano Pupella realizzati a Vinadio, in provincia di Cuneo, sede dello stabilimento di Acqua Sant’Anna, dove dal 1996 viene imbottigliata l’acqua più amata e bevuta dagli italiani. Il fotografo ha colto attimi di produzione, un’infinità di gocce, lo scorrere dell’acqua dalla sorgente, il movimento delle imbottigliatrici, la silenziosa danza dei robot e ha immortalato il sorriso dei dipendenti sottolineando il valore delle persone che lavorano nello stabilimento ai piedi delle Alpi.

Silvano Pupella è un fotografo con un passato manageriale, perfetto conoscitore delle dinamiche aziendali: per questo il suo racconto fotografico per Acqua Sant’Anna costruisce nuove prospettive corporate. Il suo sguardo è influenzato dalla profonda conoscenza del panorama aziendale, arricchito dalla sua sensibilità artistica. Silvano Pupella riesce a declinare in fotografia la filiera produttiva e non solo dell’azienda, mettendo in sequenza ritratti, astrazioni materiche e scorci di fabbricati; descrive nel dettaglio il ciclo produttivo di Sant’Anna: dall’acqua che sgorga dalla sorgente, arrivando fino a una minuziosa indagine del processo di imbottigliamento, senza mai perdere di vista le persone che sono il motore dell’azienda. “Acqua-Liquida Bellezza” alla Galleria Still di Milano si aggiunge alle molte mostre che hanno visto protagoniste le opere di Silvano Pupella: dalla Tre Oci di Venezia alle Mirafiori Gallerie di Torino, dalla MIA Photo Fair di Milano alla Fotofever di Parigi.

“Realizzare progetti corporate per mezzo di un linguaggio evocativo è la mia chiave personale per restituire alla collettività una realtà vissuta e non più unicamente immaginata. Tramite lo storytelling visivo porto in superficie le radici dell’azienda; indago ogni frammento della sua storia per raccontare quelle dinamiche e quei sentimenti che stanno alla base di un brand di successo. “Liquida bellezza” intende attuare un processo di sensibilizzazione verso il rapporto che le grandi istituzioni hanno con il pubblico, altresì conferire la giusta dignità e il corretto rilievo pubblico ai propri dipendenti e collaboratori, in una parola soltanto, al lavoro”, ha dichiarato il fotografo Silvano Pupella.

La contaminazione artistica nella strategia aziendale diventa anche uno strumento di welfare generale, un valore che in azienda può migliorare l’ambiente e dare un respiro di maggiore bellezza alle risorse interne. Per questo, in aggiunta alla mostra di Silvano Pupella, Acqua Sant’Anna sta valorizzando diversi progetti che coinvolgono importanti artisti del panorama italiano e internazionale come Alessandro Ciffo, Gérard Courbouleix–Dénériaz, in arte Razzia, e Marco Lodola. Tutte queste opere saranno poi esposte nella sede aziendale di Orbassano (TO) per arricchire e rendere sempre più piacevoli gli spazi di lavoro.

L’attenzione per il modo in cui l’azienda comunica è oggi un valore aggiunto soprattutto per le persone che ne fanno parte: creatività e arte diventano un asset fondamentale che costruisce legami forti a livello sociale, garantisce grande visibilità e crea un rapporto innovativo e virtuoso con dipendenti e consumatori. I progetti di Acqua Sant’Anna in ambito artistico legano a doppio filo il capitale umano dell’azienda: da un lato i dipendenti sono diventati protagonisti di alcune immagini realizzate da Silvano Pupella scattate durante la quotidianità del loro lavoro, dall’altro la creazione di un ambiente contaminato di cultura e arte permette loro di godere di un clima positivo, bello e ricco di stimoli.

“Innovazione e creatività, che sempre hanno contraddistinto le nostre scelte strategiche nello sviluppo del business, oggi abbracciano l’arte, un linguaggio valoriale e universale. Con questo progetto inauguriamo una nuova strategia comunicativa dell’impresa e questa è solo la prima tappa del percorso che Acqua Sant’Anna ha deciso di intraprendere e che riserverà nuove sorprese", ha dichiarato Alberto Bertone, Presidente e AD Acqua Sant’Anna.

Denis Curti fondatore della Galleria Still, ha commentato: “Sono molto felice di ospitare alla Galleria Still la mostra di Silvano Pupella dedicata ad Acqua Sant’Anna. Il racconto fotografico di Silvano Pupella mette in sequenza ritratti, astrazioni materiche e scorci di fabbricati. Descrive nel dettaglio il ciclo produttivo dell’azienda: dall’acqua che sgorga dalla sorgente, arrivando fino a una minuziosa indagine del processo di imbottigliamento. Il tutto senza mai perdere di vista la quantità umana. Ogni automazione, gesto, dettaglio plastico si svincola definitivamente dalla concezione austera attribuita allo scenario industriale. Ci troviamo quindi in un contesto di poetica realtà, una bellezza liquida, che rende immortale ogni singolo attimo e scorcio dell’azienda".